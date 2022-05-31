"Укрзалізниця" наразі продає квитки не раніше, ніж за 20 днів до виїзду.

Наразі в Україні можна купити квитки на поїзди не раніше, ніж за 20 днів до здійснення поїздки.

Про це відповіли на запит кореспондента УНІАН на "гарячій лінії" "Укрзалізниці".

Це пов'язане з тим, що в умовах воєнного часу національному залізничному перевізнику важко планувати маршрутну сітку завчасно, в тому числі враховуючи потреби в організації евакуаційних рейсів, пояснили представники "Укрзалізниці".

Водночас в кол-центрі "Укрзалізниці" повідомили, що невдовзі термін старту продажу квитків на поїзди може бути збільшений з 20 до 30 днів.

Зазначимо, наразі квитки на поїзди в Україні можна купити в касах на вокзалах, а також онлайн – на сайті "Укрзалізниці", через чат-боти перевізника в Telegram та Viber, а також в "Приват 24".

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