Наразі в Україні можна купити квитки на поїзди не раніше, ніж за 20 днів до здійснення поїздки.
Про це відповіли на запит кореспондента УНІАН на "гарячій лінії" "Укрзалізниці".
Це пов'язане з тим, що в умовах воєнного часу національному залізничному перевізнику важко планувати маршрутну сітку завчасно, в тому числі враховуючи потреби в організації евакуаційних рейсів, пояснили представники "Укрзалізниці".
Водночас в кол-центрі "Укрзалізниці" повідомили, що невдовзі термін старту продажу квитків на поїзди може бути збільшений з 20 до 30 днів.
Зазначимо, наразі квитки на поїзди в Україні можна купити в касах на вокзалах, а також онлайн – на сайті "Укрзалізниці", через чат-боти перевізника в Telegram та Viber, а також в "Приват 24".
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