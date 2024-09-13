За даними нового дослідження, найкращою країною у світі для мандрівників було названо Португалію.

Міжнародне туристичне агентство Flight Centre проаналізувало відповіді понад 170 тисяч мандрівників з Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Канади та Великої Британії, щоб визначити по 10 країн і міст із найвищим рейтингом цього року.

За даними нового дослідження, найкращою країною у світі для мандрівників було названо Португалію, загальний рівень задоволеності мандрівників якою становив 94%, тоді як Острови Кука, що в південній частині Тихого океану, посіли друге місце з рівнем задоволеності в 93%, пише The Daily Mail.

10 найкращих країн світу для відпочинку в 2024 році

1. Португалія

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2. Острови Кука

3. Австралія

4. Японія

5. Іспанія

6. Сінгапур

7. Греція

8. Ірландія

9. Туреччина

10. В'єтнам

У рейтингу міст перше місце посів Перт – столиця Західної Австралії, а столиця Квінсленда – місто Брісбен на протилежному боці Австралії посіло друге місце. Квінстаун на південному заході Південного острова Нової Зеландії посів третє місце.

10 найкращих міст світу для відпочинку в 2024 році

1. Перт (Австралія)

2. Брісбен (Австралія)

3. Квінстаун (Нова Зеландія)

4. Токіо (Японія)

5. Крайстчерч (Нова Зеландія)

6. Раротонга (острови Кука)

7. Барселона (Іспанія)

8. Мельбурн (Австралія)

9. Рим (Італія)

10. Ванкувер (Канада)

Як повідомляв УНІАН, раніше одразу кілька міст Португалії, на тлі ризиків надмірного туризму, вирішили підвищити туристичні податки, зокрема Лісабон, Порту і популярний регіон Алгарве.

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