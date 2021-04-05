Потяг Kyiv Boryspil Express та автобус №322 SKY BUS між міжнародним аеропортом та Києвом продовжують курсувати без обмежень. Для проїзду спецперепустка не потрібна.
Читайте такожRyanair відкриває маршрути з України на острови Греції: куди можна буде потрапити та за які грошіПро це повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту.
«Як і раніше ви можете доїхати в аеропорт «Бориспіль» з Південного вокзалу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський. В напрямку з аеропорту до Південного вокзалу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський автобус відправляється з нижнього ярусу терміналу D (зона прибуття)», – говориться у повідомленні.
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