До таких заходів влада країни вирішила вдатися в умовах енергетичної кризи і високої інфляції в Європі.

В Іспанії на тлі енергетичної кризи з 1 вересня 2022 року пасажири зможуть безкоштовно їздити на різних поїздах національної мережі Renfe.

Про це пише CNN.

Як пояснив, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, з 1 вересня до кінця 2022 року квитки на потяги, що обслуговуються громадськими службами мережі Cercanías, Rodalies і Media Distance (поїздки місцевої та середньої дальності), будуть безкоштовними.

При цьому уточнюється, що пропозиція не поширюється на квитки в один кінець або на далекі поїздки. Безкоштовні квитки будуть розраховані мінімум на 10 поїздок "туди і назад".

До таких заходів влада країни вирішила вдатися в умовах енергетичної кризи і високої інфляції в Європі.

"Цей захід заохочує максимальне використання цього виду громадського транспорту, щоб гарантувати необхідні щоденні поїздки на роботу безпечним, надійним, зручним, економічним і екологічним транспортним засобом в умовах надзвичайних обставин неухильного зростання цін на енергію і паливо", – йдеться в повідомленні Міністерства транспорту Іспанії.

Про програму Renfe було оголошено незабаром після того, як уряд Іспанії зобов'язався знизити на 50% плату за громадський транспорт для державного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше з подібними цілями у Німеччині запустили проїзні на місяць вартістю 9 євро, які можна використовувати в місцевому та регіональному транспорті по всій країні. Втім, в перші дні акція викликала тисняву в громадському транспорті, пізніше ситуація була врегульована.

Тим часом в Австрії ще в кінці 2021 року ввели "кліматичні квитки" зі значною знижкою, дійсні на всіх видах громадського транспорту країни, з метою спонукати людей залишати свої машини вдома. Klimaticket на рік коштує 1095 євро, що становить близько 3,50 доларів на день.