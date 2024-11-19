Над розробкою цього проєкту працювали майже сім років.

Австралійська національна авіакомпанія Qantas працює над створенням найдовшого у світі перельоту, який триватиме понад 19 годин.

Як пише The Independent, у компанії з'явиться безпосадочний рейс із Сіднея до Лондона та Нью-Йорка. Для перельотів використовуватимуть авіалайнери Airbus A350, які мають надійти до середини 2026 року. Керівництво Qantas очікує, шо це дозволить залишити у минулому "тиранію відстані".

Відомо, що літаки зможуть перевозити близько 238 пасажирів. Власники квитків першого класу отримуватимуть надшироке стаціонарне ліжко, крісло з розкладним механізмом, особисту шафу, 32-дюймовий телевізор та обідній/робочий стіл на двох.

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Qantas шукатиме способи мінімізувати джетлаг (десинхронізація біологічних ритмів через швидкий перетин декількох часових поясів). Компанія розгляне можливість імітації різного часу доби на борту, а також впровадження "зони добробуту" з проєкціями хмар, місячного світла та віддзеркалень на воді.

Найдовші авіаперельоти

Наразі найдовший у світі безпосадочний комерційний рейс виконують літаки Сінгапурських авіаліній (Сінгапур - Нью-Йорк). Він триває від 18 до 19 годин.

У Qantas розповіли, що наразі їхні далекомагістральні рейси з міста Перт до Європи займають близько 17 годин.

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