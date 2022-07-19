Український паспорт перемістився на 35-те місце з можливістю безвізових подорожей 144 країнами світу.

Власники російських паспортів, які через війну Росії в Україні фактично втратили свою цінність, на практиці відрізані від решти світу більше, ніж будь-коли.

Про це свідчать опубліковані 11 липня 2022 року дані індексу паспортів світу на III квартал від компанії Henley & Partners, що ґрунтуються на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Експерти пояснюють, що основними з причин цього є труднощі в отриманні віз та закриття повітряного простору ЄС, Австралії, Канади, Японії, Нової Зеландії, США та Великобританії, тож росіяни зазнають труднощів з подорожами на цих напрямках. Натомість Стамбул та Дубай стали для них центральними транзитними пунктами для переміщень світом. Хоча теоретично позиція російського паспорта майже не змінилася – він посідає 50-е місце в рейтингу з безвізовим доступом до 119 країн світу.

Натомість український паспорт перемістився з 34-го на 35-те місце в Індексі паспортів Henley через зміни в позиціях інших країн. Водночас, за звітний період країна уклала договір про отримання візи після прибуття з Бурунді. Тож тепер власники паспорта України можуть переміщатися без візи або з візою після прибуття 144 країнами світу.

При цьому що громадяни України, що громадяни Росії почали частіше цікавитися питаннями зміни громадянства чи отримання виду на проживання.

"Під час переламних моментів історії, пандемії, воєн, програми отримання посвідки на проживання та громадянства знову опиняються в центрі уваги заможних, глобально мислячих підприємців та інвесторів. Ці люди шукають рішення для збереження багатства та забезпечення безпеки для своїх сімей у неспокійні часи. Для урядів багатьох країн це також ефективний інструмент соціального та економічного розвитку. Ми спостерігаємо зростання запитів на 55% порівняно з попереднім кварталом, що також став рекордним для компанії. Наразі ми реєструємо основний попит від громадян Індії, США, Великобританії, Росії та, вперше у першій десятці – України", – розповів генеральний директор Henley & Partners Йорг Штеффен.

Якщо говорити про рейтинг загалом, то перше місце в рейтингу паспортів за кількістю безвізових напрямків (або з візою після прибуття) посідає Японія, для громадян якої відкриті 193 країни світу. Сінгапур і Південна Корея посіли друге місце з результатом 192 безвізових напрямків. Німеччина та Іспанія посідають спільне 3 місце з доступом до 190 напрямків без віз. Афганістан залишається на останньому місці (112), а його громадяни мають безвізовий доступ до 27 країн світу.

Втім, незважаючи на безпрецедентну кількість безвізових можливостей для власників цих паспортів за всю 17-річну історію Індексу, міжнародний пасажирський попит в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні досяг лише 17% від допандемійного рівня (у пандемію був нижчий за 10%), згідно з останньою статистикою IATA. Водночас Європа та Північна Америка відновилися приблизно до 60% допандемійного рівня.

"Пасажиропотік має досягти 83% від допандемійного рівня у 2022 році. А у 2023-2024 роках на багатьох ринках трафік має досягти чи перевищити рівень до пандемії", – пояснив головний економіст IATA Марі Оуенс Томсен.

Водночас світ, здається, виявився не готовим до такого напливу подорожуючих тож у США, Великій Британії та Європі наразі вирують страйки профспілок авіакомпаній, які призводять до скасування тисячі рейсів та скупчення людей в аеропортах. Керівництво аеропорту "Хітроу" в Лондоні взагалі закликало авіакомпанії припинити продаж квитків на літні місяці для відновлення авіаперевезень.

Як зазначив керівник відділу розвитку бізнесу компанії VFS Global Кріс Дікс, обсяг заявок на отримання віз у період з січня по травень 2022 року зріс більш ніж на 100% порівняно з тим же періодом минулого року: "Галузь нині переживає пік "реваншистських" подорожей, як помсту за пандемію".

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