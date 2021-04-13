Міжнародні експерти впевнені, що загальна вакцинація в низці країн дає надію на те, що переміщення громадян між країнами знову стануть звичайним явищем.

Україна піднялася в рейтингу паспортів світу на шість позицій і займає 35-е місце з можливістю подорожувати без візи або візою після прибуття в 136 країн світу.

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Про це свідчать опубліковані 13 квітня 2021 року дані Індексу паспортів на II квартал від компанії Henley & Partners.

Зокрема, в період з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном і карибськими Нідерландами.

Втім, через карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу в багатьох країнах, реальні можливості подорожувати для українців дуже обмежені.

При цьому японський паспорт, як і раніше, посідає перше місце в рейтингу - громадянам цієї країни відкриті кордони 193 країн світу, незважаючи на діючу заборону на в'їзд іноземних громадян на територію Японії. На другому місці - сінгапурський паспорт, який відкриває можливість для безвізових подорожей по 192 країнах світу. На третьому місці - Німеччина і Південна Корея (191).

Відзначається також, що незважаючи на те, що після спалаху Covid-19 в Індексі було дуже мало змін, деякі з країн все ж продемонстрували видатні результати за останнє десятиліття. Так, у другому кварталі 2021 року Китай піднявся відразу на 22 позиції – з 90-го місця з можливістю подорожувати 40 країнами світу до 68-го місця і доступом до 77 країн світу. Ще одна країна, яка показала найбільш вражаючі результати з 2011 року – ОАЕ – перемістилися з 65-го на 15-е місце. ОАЕ ведуть активні дипломатичні переговори з країнами по всьому світу. З паспортом ОАЕ можна подорожувати по 174 напрямками без візи або з візою після прибуття.

При цьому міжнародні експерти сподіваються, що загальна вакцинація в ряді країн дає надію на те, що переміщення громадян між країнами знову стануть звичайним явищем.

"Хоча ніхто не очікує повернення до допандемічного рівня мобільності найближчим часом, але зараз перспективи здаються більш реальними, ніж ще кілька місяців тому. Індекс Henley & Partners є нагадуванням про те, що відновлення і розвиток багатьох економік залежить в тому числі від свободи пересування в світі, й що силу паспорта ніколи не слід сприймати як належне", – зазначив голова ради директорів Henley & Partners і автор індексу Кріс Келін.

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Автор: Марина Григоренко