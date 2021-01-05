Український паспорт посідає 41 місце в рейтингу з можливістю безвізового відвідування 130 країн світу, проте за фактом на даний момент українці через карантинні обмеження можуть вільно їздити тільки приблизно в 50 країн.

Багаторічне лідерство європейських країн у рейтингу паспортів світу порушили країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які першими вступили на шлях відновлення від пандемії коронавірусу.

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Про це свідчать опубліковані 5 січня 2020 року дані індексу паспортів на I квартал від компанії Henley & Partners.

Якщо не брати до уваги фактичні обмеження на переміщення, японський паспорт третій рік продовжує утримувати першу позицію (191 країна для безвізового в'їзду) або самостійно, або разом з Сінгапуром, який цього року розташувався на другому місці (190). На третьому місці - Південна Корея і Німеччина (189), відзначають експерти.

"Всього рік тому ми засвідчили факт рекордної глобальної мобільності, яка продовжувала зростати. Ми були впевнені, що свобода пересування – це відмінна риса сильних паспортів. Режим глобальної ізоляції спростував ці прогнози, а з цим приходить і розуміння того, що таке дійсно сильний паспорт у світі, охопленому пандемією", - прокоментував голова ради директорів Henley & Partners і автор індексу паспортів Кріс Келін.

Україна при цьому за рік піднялася в рейтингу на два рядки і тепер посідає 41 місце з можливістю подорожувати без візи до 130 країн світу. У період з вересня по січень Україна уклала взаємну безвізову угоду з Колумбією. Однак за фактом українці через карантинні обмеження на даний момент можуть вільно їздити тільки приблизно в 50 країн.

При цьому експерти Henley & Partners дали прогноз щодо позицій України в рейтингу на 2021 рік.

"Геоекономічна присутність Китаю буде розширюватися, особливо в Україні та Узбекистані. У цих умовах Україна буде задавати тренди. Вона відновить безвізовий режим для поїздок в ЄС і отримає доступ до кількох нових напрямків. Попит на робочу силу в Центральній і Східній Європі та Німеччині буде продовжувати зростати, що викличе подальший міграційний відтік з країни", - зазначив старший дослідник у фінському інституті міжнародних відносин (Гельсінкі) Григорій Нижніков.

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Автор: Марина Григоренко