До Камбоджі тепер впускають всіх, хто хоч чимось вакцинувався від COVID-19.

Уряд Камбоджі дозволив в'їжджати до країни всім мандрівникам, яким зробили будь-яке щеплення від коронавірусу.

Про це 20 жовтня повідомила газета Khmer Times.

Прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Камбоджі Ор Вандін назвав це "політикою недискримінації" щодо осіб, які бажають відвідати країну.

"Будь-яка вакцина ефективна, і ми не маємо допускати дискримінації", - говорить Вандін.

При цьому в'їжджаючим все ж рекомендується за можливості вакцинуватися препаратами зі списку ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях.

З 18 жовтня в королівстві діють оновлені карантинні правила:

іноземні інвестори, технічні експерти, дипломати, керівники та координатори проектів співпраці, а також камбоджійські держслужбовці, що повертаються із закордонних представництв, мають пройти тільки триденний карантин;

повністю вакциновані іноземні та камбоджійські громадяни, які прибувають в країну в інших цілях - 7 днів карантину;

невакциновані - 14 днів.

Читайте такожЩе один елітний острівний курорт відкритий для вакцинованих туристівПри цьому, аби потрапити до країни, необхідно мати при собі медичну довідку про негативний результат ПЛР-тесту (зроблений не пізніше 72 години до в'їзду) і сертифікат про вакцинацію.

Як вже повідомляв УНІАН, цього року парламент Камбоджі запровадив суворі покарання за навмисне порушення правил боротьби з COVID-19 - тепер за такий проступок підданим королівства загрожує аж до 20 років позбавлення волі.

Автор: Станіслав Кожемякін