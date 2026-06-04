Віддалений шотландський острів із будиночком можна придбати всього за €405 тисяч

"Лот" входить до складу першого в Шотландії геопарку ЮНЕСКО.

Приватний острів із будиночком на сонячних батареях виставили на аукціон за ціною, нижчою за середню вартість будинку у Великій Британії, повідомляє Euronews.

Якщо для вас "втекти від усього" означає вимкнути телефон, замінити шум транспорту співом морських птахів і мати цілий острів лише для себе – біля дикого північно-західного узбережжя Шотландії з’явилася унікальна пропозиція.

Острів Маллаграх площею 36 гектарів у віддаленому архіпелазі Саммер-Айлс виставлять на аукціон зі стартовою ціною £350 тисяч (близько €405 тисяч) – це менше за середню вартість житла в багатьох регіонах Великої Британії.

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Місцевість із будиночком на сонячній енергії, драматичними скелями та багатою дикою природою пропонує ідеальний автономний прихисток для тих, хто шукає усамітнення серед одних із найефектніших ландшафтів Британії.

Аукціон, який проводить Savills, відбудеться 9 червня.

Місце, де справжня віддаленість

Є просто віддалені місця, а є Маллаграх – винятково віддалений острів.

Він є найпівнічнішим островом архіпелагу Саммер-Айлс на крайньому північному заході Шотландії й фактично залишається невідомим для більшості туристів. Дістатися сюди можна лише човном із містечок Уллапул або Олд-Дорні на материку, або ж гелікоптером – якщо дозволяє бюджет.

Природа тут настільки унікальна, що "лот" входить до складу першого в Шотландії геопарку ЮНЕСКО.

Острів має пляжі, скелі, печери та затоки, а навесні й улітку вкривається травами та польовими квітами. У навколишніх водах можна побачити тюленів, дельфінів, видр, сірих гусей, а якщо пощастить – навіть рідкісних малих полосатиків.

Коли мінлива шотландська погода змушує сховатися від негоди, на острові є вже облаштований будиночок. Попри невеликі розміри, дерев’яна споруда з дахом, вкритим вересом, має панорамні вікна від підлоги до стелі, з яких відкриваються неймовірні краєвиди острова.

Усередині є кухня та обідня зона, два компактні спальні місця, дров’яна піч, сонячні панелі для електропостачання та компостний туалет надворі. Також облаштована система збору дощової води, хоча питну воду доведеться привозити у пляшках.

Як зазначають в агентстві нерухомості Savills, "будиночок продається разом з усім вмістом і готовий як для коротких, так і для тривалих перебувань".

Продаж нерухомості

Нагадаємо, у Шотландії виставляли на продаж приватний острів Харбор-Айленд площею 9,7 гектара. Його власники Річард Стейн і Саллі Ловелл купили його у 2017 році за 650 000 фунтів стерлінгів і побудували там будинок своєї мрії, а потім виставила на продаж за 1,25 мільйона фунтів стерлінгів. Острів розташований усього за 300 метрів від села Крінан - до материка можна дістатися на човні за кілька хвилин. Йшлося, що острові знаходиться будинок із трьома спальнями, який власники капітально відремонтували після купівлі. Житло облаштовано водопроводом, електрикою тощо.

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