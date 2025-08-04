У найближчі три роки в країні можна буде спостерігати за трьома сонячними затемненнями, і влада вже побоюється навали туристів.

Ось уже кілька років астротуризм є одним із найпопулярніших туристичних трендів. Люди готові подорожувати на інший кінець світу, щоб помилуватися зірками, північним сяйвом або затемненнями.

Тим часом, у найближчі три роки на Іспанію чекає унікальне небесне видовище – трилогія сонячних затемнень, два з яких будуть повними, пише The Olive Press.

Так, перше повне сонячне затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року, а друге – 2 серпня 2027 року. В обох випадках Іспанія стане однією з найкращих зон спостереження за ними в Європі.

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Очікується, що сонячне затемнення 2026 року занурить у повну темряву частину північної Іспанії, а подія 2027 року – південь країни, де Андалусія, ймовірно, стане центром космічного туризму.

Третє часткове затемнення відбудеться 26 січня 2028 року і завершиться прямо над Піренейським півостровом.

Тим часом, іспанська влада настільки занепокоєна потенційним напливом мисливців за затемненням – можливо, сотнями тисяч туристів – що сформувала урядову робочу групу з 13 міністерств, щоб запобігти перетворенню події на логістичний кошмар.

Видання зазначає, що місцева влада вже готується до транспортного хаосу, нестачі місць у готелях і навіть дефіциту пального в сільських районах, які, як очікується, будуть переповнені охочими побачити це явище. А оскільки затемнення очікуються в спекотні літні місяці, серйозну стурбованість викликають також теплові удари, лісові пожежі та сплеск дорожньо-транспортних пригод.

Іспанія не хоче ризикувати, особливо після того, як США зіткнулися з аналогічними проблемами під час затемнень 2017 і 2024 років. Кількість смертельних автокатастроф різко зросла під час затемнення 2017 року, і деяким американським штатам довелося оголосити надзвичайний стан перед затемненням 2024 року.

Крім того, представники системи охорони здоров'я попереджають про реальну небезпеку пошкодження очей. Прямий погляд на сонце – навіть під час затемнення – без спеціальних сертифікованих окулярів може призвести до незворотної сліпоти.

Наразі в країні триває річна кампанія з інформування громадськості, під час якої влада закликає населення купувати тільки офіційні окуляри для спостереження за затемненням, а не дешеві підробки.

Найкращі місця у світі для любителів астротуризму

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше гуру астротуризму Валері Стімак назвала вісім найкращих місць у світі для спостереження за зірками у 2025 році.

Також учені попередили, що 2025 року північне сяйво на нашій планеті буде особливо яскравим.

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