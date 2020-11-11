Новий випуск тревел-шоу «Світ навиворіт», в якому команда проекту відвідає загадкову Внутрішню Монголію, вийде 11 листопада о 22:45 на каналі «1+1».

Телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров у новому випуску екстремального тревел-шоу «Світ навиворіт» вирушить вивчати найнезвичайніший регіон Піднебесної - Внутрішню Монголію.

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Як повідомляє прес-служба «1+1», у новій серії програми Дмитро Комаров познайомиться з «нащадками» великого Чингісхана, щоб підготуватися з ними до стародавніх традиційних змагань - гонці на північних верблюдах.

Цього разу з сучасного та інноваційного Пекіна команда «Світу навиворіт» перенесеться в найхолодніший і дуже автентичний регіон Китаю, в якому в умовах екстремальних холодів далеко від цивілізації живуть 6 мільйонів етнічних монголів. Вони зберегли свій древній спосіб життя і не відмовилися від своїх національних традицій. Тут шамани проводять містичні ритуали, люди живуть у юртах, а чоловіки надають перевагу не автомобілям, а їзді верхи або в упряжках.

Уже багато століть для жителів Внутрішньої Монголії головними в господарстві залишаються тварини, яких точно не очікуєш зустріти в цьому морозному місці - верблюди. «Світ навиворіт» приїде сюди за два дні до найголовнішого свята в житті всіх монголів - зимового фестивалю Наадам. Цьому святу вже більше 8 століть, а одним з найважливіших подій фестивалю є гонка на верблюдах.

Щоб дізнатися всі подробиці підготовки до незвичайних змагань, Дмитро Комаров побуває в гостях у найвідомішого в регіоні монгола, який зі своїм верблюдом-чемпіоном рекордну кількість разів отримував призові місця на гонках. Господар запропонує взяти участь у невеликих пробних скачках на верблюдах і ведучому тревел-шоу.

«Я потрапив у зимову казку - і вперше в нашій програмі візьму участь у гонці на верблюді. А вони розганяються до 65 кілометрів на годину. Я ще ніколи не бігав на верблюді. Це такий адреналін!» - поділиться враженнями Дмитро Комаров.

Також нащадки династії Чингісхана поділяться секретами, як їм вдається виживати при температурі мінус 40-50 градусів і запропонують українським мандрівникам «утеплитися» по-монгольські.

Крім того, команда «Світу навиворіт» переночує в справжній юрті, спробує традиційні монгольські делікатеси і дізнається, чому в сучасному столітті монголи навмисно відмовляються від благ цивілізації.

Як жителі Внутрішньої Монголії готують верблюдів до масштабного фестивалю Наадам і які особливості життя нащадків Чингісхана здивують навіть Дмитра Комарова - дивіться в новій серії «Світу навиворіт» вже сьогодні о 22:45 на каналі «1+1».

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Автор: Марина Григоренко