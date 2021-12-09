Також команда проекту стане свідками того, як відбувається суд корінних народів в Еквадорі.

У новому випуску тревел-шоу "Світ навиворіт", який вийде 11 грудня на 1+1, Дмитро Комаров покаже "секретну" сторону життя в Еквадорі, яку прийнято приховувати в інших країнах.

Як повідомляє прес-служба 1+1, зокрема, телеведучий дізнається, як живуть "працівниці любовної сфери", випробує на собі ритуал очищення кропивою, а також побуває на закритому суді корінних народів, який зазвичай не дозволяють знімати на камеру.

Еквадор – країна божевільних вдач. Тут працівниці найдавнішої професії голосно заявляють про свої права і створюють профспілки, а "любов за гроші" не вважається ганебною. Справа в тому, що в цій країні "найдавніша жіноча професія" легальна. Але як живуть працівниці такої сфери насправді, як ставляться до своєї професії вони самі й їхні подружжя, телеглядачі дізнаються в новому випуску програми.

В Еквадорі також є незвичайний ритуал очищення, який, як вірять місцеві, допомагає очистити і душу, і тіло – від гріхів і негативної енергії. Тому до нього еквадорці вдаються постійно. Ним же очищаються "працівниці любові", ним карають злочинців, знімають порчу, а дітям він допомагає налагодити сон. Практикують його в спеціальних клініках народної медицини.

Читайте такожДмитро Комаров спробував дізнатися у гуцульських мольфарів, коли Україна процвітатиме (фото)"Такі точки є по всьому місту. На вивісці – фотографія з ім'ям цілительки. Зазвичай такі ритуали проводять жінки, які отримали свої знання у спадок – від матері до дочки. Прилавок заставлений химерними коробками. На полицях лежать різноманітні квіти і коріння. Такі заклади користуються величезним попитом", – розповів Комаров.

Під час ритуалу, який називається Лімпія, клієнта б'ють пучком найрізноманітніших трав, серед яких обов'язково є пекуча кропива. Еквадорці вірять, що ця рослина забирає негативну енергію, тому вважають її священною.

За традицією програми, Комаров випробує обряд Лімпії на собі й дозволить побити себе пекучої кропивою. Який ефект це справить на ведучого і чи захищає кропива від коронавірусу, телеглядачі дізнаються в програмі.

Цікаво, що кропиву в Еквадорі використовують не тільки як "лікування", але і в якості покарання. Але для цього беруть спеціальний сорт рослини – особливо пекучий. Комаров в свою чергу покаже еквадорцям, як використовують кропиву в Україні й навчить їх варити зелений борщ.

Дивно, але в цій країні досі збереглася традиція вершити самосуд над злочинцями. Для корінних народів Еквадору таке право навіть закріплено на законодавчому рівні. Під час суду рішення приймає вся громада, а не тільки суддя. Як відбуваються такі суди, Дмитро Комаров теж покаже в новій програмі.

"Такі суди – завжди закриті заходи, на які журналістів не пускають. Але це не про Світ навиворіт. Нам вдалося домовитися і отримати дозвіл, щоб побачити суд корінних народів і ексклюзивно показати його глядачам", – поділився телеведучий.

У попередніх випусках "Світ навиворіт. Еквадор"

Автор: Марина Григоренко