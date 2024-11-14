Таким чином країна хоче залучити додаткові 4 мільйони туристів і близько 2 мільярдів доларів доходів.

Після того як Таїланд 2024 року легалізував одностатеві шлюби, влада країни націлилася на просування так званого "райдужного туризму".

Як пише Bloomberg із посиланням на дослідження туристичної платформи Agoda, у такий спосіб влада прагне залучати додатково приблизно чотири мільйони туристів щорічно, які могли б принести в бюджет близько 2 мільярдів доларів доходу.

Водночас у дослідженні наголошується, що закон про права одностатевих пар, який має набути чинності в січні 2025 року, також створить у Таїланді 152 тисячі робочих місць із повною зайнятістю і допоможе підняти валовий внутрішній продукт країни на 0,3%.

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Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби, і третьою в Азії після Тайваню і Непалу. Згідно з новим законом, Таїланд визнаватиме реєстрацію шлюбів одностатевих партнерів у віці від 18 років і старше, а також їхні права на спадщину, податкові пільги, усиновлення дітей та інше.

Як зазначають експерти Agoda, Таїланд перебуває у вигідному становищі, щоб захопити більшу частину світового ринку ЛГБТК-туризму, що становить 10% туристів у всьому світі та оцінюється більш ніж у 200 мільярдів доларів на рік. Багато тайських міст також можуть стати популярними напрямками для проведення весіль, стимулюючи весільну індустрію країни і пов'язані з нею сектори, як-от гостинність і кейтеринг.

Таїланд входить до числа приблизно 40 країн світу, що гарантують рівні подружні права. Країна виділяється в Південно-Східній Азії, де не було досягнуто великого прогресу у визнанні прав спільноти ЛГБТК+, яка часто стикається з дискримінацією.

"Хоча Таїланд вже є популярним напрямком для мандрівників ЛГБТК+, цей крок, як очікується, ще більше зміцнить репутацію Таїланду як інклюзивного варіанту відпочинку", – сказав у своїй заяві віце-президент з корпоративного розвитку Agoda Тімоті Г'юз.

Туризм є ключовим фактором зростання економіки Таїланду, другої за величиною в Південно-Східній Азії. Близько 30 мільйонів туристів уже відвідали країну цього року, що відповідає річній меті уряду в 36,7 мільйонів. У допандемійному 2019 році Таїланд прийняв рекордну кількість іноземних туристів – майже 40 мільйонів – що принесло дохід у розмірі 60 мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, 2022 року Таїланд першим в Азії легалізував вирощування та вживання канабісу. У такий спосіб країна залучила додаткові потоки туристів, охочих розслабитися за допомогою цього легкого наркотику.

Однак буквально за два місяці після цього влада Таїланду закликала туристів не приїжджати в країну "тільки щоб накуритися", а ще за два роки прем'єр-міністр Сретта Тавісін, заявив, що має намір знову заборонити канабіс у країні.

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