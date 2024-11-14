Після того як Таїланд 2024 року легалізував одностатеві шлюби, влада країни націлилася на просування так званого "райдужного туризму".
Як пише Bloomberg із посиланням на дослідження туристичної платформи Agoda, у такий спосіб влада прагне залучати додатково приблизно чотири мільйони туристів щорічно, які могли б принести в бюджет близько 2 мільярдів доларів доходу.
Водночас у дослідженні наголошується, що закон про права одностатевих пар, який має набути чинності в січні 2025 року, також створить у Таїланді 152 тисячі робочих місць із повною зайнятістю і допоможе підняти валовий внутрішній продукт країни на 0,3%.
Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби, і третьою в Азії після Тайваню і Непалу. Згідно з новим законом, Таїланд визнаватиме реєстрацію шлюбів одностатевих партнерів у віці від 18 років і старше, а також їхні права на спадщину, податкові пільги, усиновлення дітей та інше.
Як зазначають експерти Agoda, Таїланд перебуває у вигідному становищі, щоб захопити більшу частину світового ринку ЛГБТК-туризму, що становить 10% туристів у всьому світі та оцінюється більш ніж у 200 мільярдів доларів на рік. Багато тайських міст також можуть стати популярними напрямками для проведення весіль, стимулюючи весільну індустрію країни і пов'язані з нею сектори, як-от гостинність і кейтеринг.
Таїланд входить до числа приблизно 40 країн світу, що гарантують рівні подружні права. Країна виділяється в Південно-Східній Азії, де не було досягнуто великого прогресу у визнанні прав спільноти ЛГБТК+, яка часто стикається з дискримінацією.
"Хоча Таїланд вже є популярним напрямком для мандрівників ЛГБТК+, цей крок, як очікується, ще більше зміцнить репутацію Таїланду як інклюзивного варіанту відпочинку", – сказав у своїй заяві віце-президент з корпоративного розвитку Agoda Тімоті Г'юз.
Туризм є ключовим фактором зростання економіки Таїланду, другої за величиною в Південно-Східній Азії. Близько 30 мільйонів туристів уже відвідали країну цього року, що відповідає річній меті уряду в 36,7 мільйонів. У допандемійному 2019 році Таїланд прийняв рекордну кількість іноземних туристів – майже 40 мільйонів – що принесло дохід у розмірі 60 мільярдів доларів.
Як повідомляв УНІАН, 2022 року Таїланд першим в Азії легалізував вирощування та вживання канабісу. У такий спосіб країна залучила додаткові потоки туристів, охочих розслабитися за допомогою цього легкого наркотику.
Однак буквально за два місяці після цього влада Таїланду закликала туристів не приїжджати в країну "тільки щоб накуритися", а ще за два роки прем'єр-міністр Сретта Тавісін, заявив, що має намір знову заборонити канабіс у країні.
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