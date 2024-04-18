Литовцям радять відмовитися від відпочинку в Таїланді, Туреччині та Єгипті.

Міністерство закордонних справ Литви, яка активно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії, закликало своїх громадян бути обережними під час вибору напрямків для подорожей, запропонувавши їм віддавати перевагу місцям, де не так багато російських туристів.

На думку канцлерки литовського МЗС Інги Чернюк, у країнах, які часто відвідують російські туристи, литовці ризикують потрапити в конфліктні ситуації через політичні розбіжності в плані оцінки війни в Україні, пише SchengenVisaInfo.

"Якщо ми можемо вибрати європейський напрямок, давайте виберемо його", – закликала Чернюк.

Вона також розповіла радіо LRT, що деякі країни намагаються "догодити" російським туристам, стверджуючи, що вони дивляться на речі "по-іншому" і що вони перебувають у "сірій зоні" щодо своєї позиції з приводу війни в Україні.

Зокрема, лояльними до росіян країнами канцлер назвала Таїланд, Туреччину і Єгипет, які займають нейтральну позицію щодо війни в Україні.

"Візьмемо, наприклад, Єгипет, Туреччину і Таїланд. Вони забиті російськими туристами, і додаткові ризики конфліктів між туристами значно зросли", – пояснила політик.

Вона також зазначила, що аналогічна напруженість може виникнути в таких країнах, як Молдова, Грузія та Вірменія, заявивши, що деякі суспільства не поділяють "ті самі цінності, що й Литва", що може призвести до конфліктів.

При цьому канцлерка зазначила, що активне висловлення думки або заяви щодо війни в Україні можуть призвести до більш серйозних конфліктів, коли туристам може знадобитися консульська допомога.

Цій заяві МЗС Литви передував інцидент, що стався з групою литовських туристів на відпочинку в Єгипті. Останні почали кричати "Слава Україні" під час караоке-вечора в готелі. Ці дії спровокували російських туристів, які закидали їх склянками. Литовці зрештою вирішили взагалі покинути готель.

Інші інциденти з російськими туристами за кордоном

Видання зазначає, що некеровані російські туристи останніми роками стали звичайним явищем у всьому світі. Раніше ЗМІ повідомили про інцидент у Будві (Чорногорія), де п'яні російські туристи напали на власника курорту та офіціанта.

Тим часом, на Балі російські туристи визнані головними порушниками правил дорожнього руху, отримавши найбільше штрафів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що загалом у першому кварталі 2023 року було зафіксовано 171 порушення правил з боку іноземних туристів, з них 56 – за участю громадян Росії.

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