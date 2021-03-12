Довідка про негативний тест на коронавірус не дає права на в'їзд до Фінляндії.

Через пандемію коронавірусу влада Фінляндії вирішила продовжити обмеження на подорожі.

Обмеження стосуються як внутрішніх кордонів, так і зовнішніх меж країни, пише "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зони: пасажирам з Білорусі, Великобританії та Португалії вже не потрібна самоізоляціяТак, до 17 квітня обмежується в'їзд з усіх країн Шенгенської зони, крім Ісландії. До чинних обмежень внесені зміни, які набирають чинності з 19 березня.

Фінська влада нагадує, що потрапити до країни можна лише з дуже вагомих причин. Довідка про негативний тест на коронавірус не дає права на в'їзд до країни.

Уряд закликає також і громадян без особливої ​​потреби не виїжджати за кордон.

Коронавірус у Фінляндії

На початку березня стало відомо, що уряд Фінляндії знову оголосив режим надзвичайного стану у зв'язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Через коронавірус у Фінляндії вирішили перенести муніципальні вибори.

У лютому повідомлялося, що влада Фінляндії планує запровадити "паспорт вакцинації", який свідчитиме про отримання щеплення від коронавірусу.

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Автор: Катерина Комолова