Протягом багатьох років Туреччина залишалася одним із найпопулярніших серед європейців напрямків для літнього відпочинку. Причому нерідко країну називали бюджетною альтернативою дорожчим курортам Греції.
Однак за останній рік ціни в країні різко зросли, скаржаться туристи, водночас зазначаючи, що відпочинок без натовпів став тихішим і комфортнішим, пише Daily Express.
Зокрема, туристка з ніком suzannatravelsolo у своєму Tik Tok на початку травня 2025 року поділилася відео спорожнілого турецького курорту Мармарис, де ще рік тому було неймовірно гамірно й людно.
"Це я на пляжі, й тут нікого немає... Зараз 11 година ранку, і тут тільки один хлопчина", – зазначила вона.
Потім туристка вирушила на екскурсію містом, і там ситуація була аналогічна.
"Це знаменита барна вулиця – район нічних клубів Мармариса. Я не можу уявити, що там було так учора ввечері, але все ж...", – прокоментувала Сюзанна.
Відео привернуло увагу великої кількості користувачів, і багато хто з них погодився, що, на їхню думку, вартість відвідування Туреччини різко злетіла.
- "Люди просто не можуть собі цього дозволити зараз, коли все стає таким дорогим", – зазначила одна з користувачок.
- "Я була там у цей час минулого року, і там було так багато народу. Завищені ціни утримують усіх від поїздки", – додала ще одна туристка.
- "Тому що це занадто дорого, люди їдуть до Іспанії. Раніше я їздила в Мармарис щороку, але я не буду платити ці шалені ціни", – зазначила ще одна користувачка.
- "Ціни в Мармарисі просто збожеволіли. Я знаю, що скрізь криза вартості життя, але я бачив ціни на меню і напої на форумах. Мармарис був одним із місць, куди я їздив щороку, але тепер це не так", – додав ще один коментатор.
- "Це мій перший рік, коли я не їду до Туреччини. Це просто більше не бюджетно. Замість цього я вирушаю до Греції", – констатував інший користувач.
Утім, чимало людей у коментарях зазначили, що, можливо, того дня в Мармарисі було так мало людей через похмуру й дощову погоду, плюс ролик був записаний до початку масового туристичного сезону. А тому вони припустили, що до червня ситуація налагодиться і місцеві пляжі знову будуть забиті туристами.
Проте аналітики Statista все ж констатували, що останнім часом ціни в Туреччині різко зросли, і цьому є кілька причин.
"Індекси цін внутрішніх виробників постійно зростають, що безпосередньо призвело до зростання цін на всі споживчі товари та послуги. Відповідно, індекс споживчих цін (ІСЦ) у всіх товарних групах різко зріс із 2022 року. Того ж року категорія продуктів харчування та безалкогольних напоїв мала один із найвищих рівнів інфляції в ІСЦ. Це особливо вплинуло на турецьких споживачів, оскільки на ці продукти припала найвища частка витрат домогосподарств 2023 року", – йшлося у звіті.
Водночас аналітики зазначили, що незважаючи на те, що інфляція в Туреччині останнім часом почала сповільнюватися, ціни на харчові продукти в країні продовжують неухильно зростати, збільшившись на 48,6% у листопаді 2024 року порівняно з тим самим місяцем попереднього року.
Водночас повідомляється, що влада Туреччини вживає заходів для стимулювання туризму, включно з розв'язанням проблеми зростання цін, розширенням туристичних пропозицій та інвестиціями в інфраструктуру.
Як раніше повідомляв УНІАН, свіже дослідження Єврокомісії з туризму встановило, що європейці стали рідше бронювати літню відпустку, зокрема через складну економічну ситуацію в усьому світі.
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