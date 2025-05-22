Туристи скаржаться, що за останній рік у Туреччині різко зросли ціни.

Протягом багатьох років Туреччина залишалася одним із найпопулярніших серед європейців напрямків для літнього відпочинку. Причому нерідко країну називали бюджетною альтернативою дорожчим курортам Греції.

Однак за останній рік ціни в країні різко зросли, скаржаться туристи, водночас зазначаючи, що відпочинок без натовпів став тихішим і комфортнішим, пише Daily Express.

Зокрема, туристка з ніком suzannatravelsolo у своєму Tik Tok на початку травня 2025 року поділилася відео спорожнілого турецького курорту Мармарис, де ще рік тому було неймовірно гамірно й людно.

"Це я на пляжі, й тут нікого немає... Зараз 11 година ранку, і тут тільки один хлопчина", – зазначила вона.

Потім туристка вирушила на екскурсію містом, і там ситуація була аналогічна.

"Це знаменита барна вулиця – район нічних клубів Мармариса. Я не можу уявити, що там було так учора ввечері, але все ж...", – прокоментувала Сюзанна.

Відео привернуло увагу великої кількості користувачів, і багато хто з них погодився, що, на їхню думку, вартість відвідування Туреччини різко злетіла.

"Люди просто не можуть собі цього дозволити зараз, коли все стає таким дорогим", – зазначила одна з користувачок.

"Я була там у цей час минулого року, і там було так багато народу. Завищені ціни утримують усіх від поїздки", – додала ще одна туристка.

"Тому що це занадто дорого, люди їдуть до Іспанії. Раніше я їздила в Мармарис щороку, але я не буду платити ці шалені ціни", – зазначила ще одна користувачка.

"Ціни в Мармарисі просто збожеволіли. Я знаю, що скрізь криза вартості життя, але я бачив ціни на меню і напої на форумах. Мармарис був одним із місць, куди я їздив щороку, але тепер це не так", – додав ще один коментатор.

"Це мій перший рік, коли я не їду до Туреччини. Це просто більше не бюджетно. Замість цього я вирушаю до Греції", – констатував інший користувач.

Утім, чимало людей у коментарях зазначили, що, можливо, того дня в Мармарисі було так мало людей через похмуру й дощову погоду, плюс ролик був записаний до початку масового туристичного сезону. А тому вони припустили, що до червня ситуація налагодиться і місцеві пляжі знову будуть забиті туристами.

Проте аналітики Statista все ж констатували, що останнім часом ціни в Туреччині різко зросли, і цьому є кілька причин.

"Індекси цін внутрішніх виробників постійно зростають, що безпосередньо призвело до зростання цін на всі споживчі товари та послуги. Відповідно, індекс споживчих цін (ІСЦ) у всіх товарних групах різко зріс із 2022 року. Того ж року категорія продуктів харчування та безалкогольних напоїв мала один із найвищих рівнів інфляції в ІСЦ. Це особливо вплинуло на турецьких споживачів, оскільки на ці продукти припала найвища частка витрат домогосподарств 2023 року", – йшлося у звіті.

Водночас аналітики зазначили, що незважаючи на те, що інфляція в Туреччині останнім часом почала сповільнюватися, ціни на харчові продукти в країні продовжують неухильно зростати, збільшившись на 48,6% у листопаді 2024 року порівняно з тим самим місяцем попереднього року.

Водночас повідомляється, що влада Туреччини вживає заходів для стимулювання туризму, включно з розв'язанням проблеми зростання цін, розширенням туристичних пропозицій та інвестиціями в інфраструктуру.

Як раніше повідомляв УНІАН, свіже дослідження Єврокомісії з туризму встановило, що європейці стали рідше бронювати літню відпустку, зокрема через складну економічну ситуацію в усьому світі.

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