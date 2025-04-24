Особливо зниження попиту на літні подорожі відзначається серед представників покоління Z.

Європейські авіакомпанії, зокрема Lufthansa і Air France-KLM, побоюються, що економічна невизначеність може сповільнити попит на подорожі цього літа і поставити під загрозу доходи галузі. Підлило масла у вогонь свіже дослідження Європейської комісії з туризму про те, що європейці будують менше планів поїздок на континент цього літа, особливо серед представників покоління Z (1997-2012 роки народження – ред.), пише Reuters.

Як зазначає видання, це знаменує собою першу ознаку потенційного уповільнення того, що вважалося неослабним попитом на поїздки після скасування COVID-обмежень.

Аналітики зазначають, що глобальна економічна нестабільність, викликана тарифними погрозами президента США Дональда Трампа, призводить до загострення страхів європейської рецесії, і багато хто побоюється, що внаслідок цього можуть постраждати споживчі та туристичні витрати. Проте наразі значного падіння попиту відзначено ще не було.

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"Не всі індикатори попиту блимають червоним", – сказав агентству Reuters аналітик RBC Руайрі Куллінан.

Хоча авіакомпанії поки що не бачать явних негативних результатів, дослідження показало, що на 10% менше мандрівників покоління Z планують поїздки в період з квітня по вересень 2025 року порівняно з минулим роком.

Дехто стверджує, що покоління Z більш чутливе до більш високих витрат, але комісія з туризму заявила, що мандрівники покоління Z, які бронюють поїздки, часто мають більш високий бюджет, ніж інші вікові групи.

"За останні кілька років покоління Z, як правило, було більш обережним у своїх намірах подорожувати, плануючи менше поїздок, ніж їхні старші колеги", – сказав генеральний директор Європейської комісії з туризму Едуардо Сантандер, додавши, що більше європейців подорожують заради певних подій.

При цьому аналітики відзначили невелике зниження кількості поїздок з метою відпочинку. Так, загальна кількість запланованих поїздок на цей період скоротилася на 3% для всіх європейців, а кількість поїздок з метою відпочинку, зокрема, може скоротитися на 8% порівняно з 2024 роком.

Екстремальні погодні умови та підвищення температури також сприяють зміні попиту: інтерес до літніх подорожей на південь Середземномор'я знизився на 8% порівняно з минулим роком. Проте Італія та Іспанія залишаються одними з найпопулярніших напрямків у регіоні серед європейців.

Водночас близько 28% туристів з Європи більше прагнуть подорожувати в м'якші кліматичні зони, щоб уникнути різкого підвищення температур, водночас інтерес до подорожей у Північну, Центральну та Східну Європу зростає з року в рік, показало дослідження.

"Оскільки зміна клімату впливає на рішення і моделі подорожей, туристичним компаніям у більш теплих регіонах слід просувати заходи в приміщеннях у теплі години і зосередити свої маркетингові та комерційні плани на більш м'яких проміжних сезонах", – ідеться в дослідженні.

Як раніше повідомляв УНІАН, також певні проблеми наразі відчуває туристична галузь США, оскільки через політику президента Дональда Трампа туристи почали масово скасовувати поїздки до країни.

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