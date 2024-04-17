Мальовниче озеро Комо останніми роками страждає через надмірний туризм.

З кінця квітня 2024 року італійська Венеція стане першим містом світу, яке вирішило брати з туристів плату за вхід. І ось тепер ще одне мегапопулярне місце в Італії вирішило наслідувати її приклад.

Мальовниче озеро Комо на півночі Італії – лише третє за величиною озеро країни, але при цьому найпопулярніше. Щорічно його відвідують до 1,4 мільйона туристів, пише Euronews Travel.

Навколо озера Комо розташовано відразу кілька мальовничих містечок і селищ, але саме однойменне місто Комо першим задумалося над тим, щоб зробити платним вхід для туристів.

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Мер Комо Алессандро Рапінезе заявив, що він обмірковує запровадження щоденного збору "у венеціанському стилі" і припускає, що він може набути чинності найближчим часом.

"Ми вже обговорюємо ідею туристичного податку. Революції починаються з конкретних заходів, і ми готові до цього довгого шляху", – заявив він у коментарі The Times, додавши, що "важко бути мером, коли ти борешся з туризмом".

Очікується, що плата буде застосовуватися до щоденних відвідувачів міста Комо. Жодних додаткових подробиць про те, скільки вона становитиме, хто повинен буде платити і коли вона набуде чинності, мер не повідомив.

Якщо він скористається венеціанською моделлю, плата поширюватиметься на одноденних туристів (а не на тих, хто забронював нічліг у місті) й може стягуватися тільки в завантажені дні, наприклад, вихідні та святкові.

Останніми роками красиве озеро Комо бореться зі зростаючою кількістю туристів. Натовпи людей різко зросли після того, як кілька знаменитостей, зокрема Джордж Клуні, придбали нерухомість уздовж берегової лінії, а озеро стало місцем зйомок таких фільмів, як "Казино Рояль" і "Дім Гуччі".

"Минулого року я відвідав озеро Комо і сказав, що ніколи не повернуся. Стандарти впали. Ресторани розчарували якістю і ціною. Занадто багато людей, щоб хоч щось отримувати від курорту", – поскаржився один із туристів у соцмережі X.

Минулого літа в одній із вілл на березі озера Комо – Вілла дель Бальб'янелло, що з'являлася у фільмах про Джеймса Бонда і "Зоряні війни", довелося обмежити кількість щоденних відвідувачів із 2000 до максимум 1200, щоб захистити історичну будівлю. Італійський фонд навколишнього середовища (FAI), який управляє цим об'єктом, назвав це "радикальним рішенням", але необхідним для протидії ефекту надмірного туризму.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти з подорожей назвали найкращий час для відвідування Італії, щоб було водночас комфортно за погодою і без надто великих натовпів. Це однозначно не літо.

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