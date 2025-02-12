Основним пунктом пересадки для росіян, які прямують до Європи, стала Туреччина.

У 2024 році кількість поїздок із Російської Федерації до Європи значно скоротилася. Зафіксовано 600 тисяч рейсів із РФ, що майже в 17 разів менше, ніж у 2019 році.

Видання Schengen News пише, що за останні три роки структура поїздок росіян кардинально змінилася. Напрямки, які росіяни відвідували в Європі, тісно пов'язані маршрутами, зокрема з тим, через які країни вони могли потрапити в той чи інший пункт призначення в Шенгенській зоні.

Основними пунктами призначення для російських мандрівників у Європі у 2024 році були Естонія, Латвія, Литва, Норвегія і Польща, причому в ці країни можна було потрапити через наземні пункти пропуску.

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Найбільше мандрівників із Росії приїхало в Естонію - загалом 510 тисяч осіб, із яких 70 тисяч дісталися країни на авто, а ще 440 тисяч - пішки. У 2023 році кількість російських мандрівників в Естонії становитиме 561 тисячу осіб, що значно більше, ніж у 2024 році.

Крім того, у 2024 році близько 209 тисяч росіян вирушили до Польщі, порівняно з 158 500 перетинами кордону, зафіксованими у 2023 році. Більшість із них приїхали до Польщі на авто. Аналогічний підхід використовували росіяни, які прямували до Норвегії: у 2024 році 16 тисяч росіян в'їхали в країну на авто. У 2024 році кількість росіян у Норвегії скоротилася вдвічі - у 2023 році в країну в'їхало близько 24 тисячі осіб.

Литва прийняла 54 тисячі російських мандрівників, а Латвія - близько 32 тисячі, порівняно з 61 800 і 45 200 у 2023 році.

Транзитні вузли зіграли вирішальну роль для поїздок росіян до Європи 2024 року, оскільки через санкції проти Росії росіяни не можуть безпосередньо потрапити до Європи. Для цих цілей часто використовували Туреччину, ОАЕ, Катар, Ефіопію, Китай, Сербію, Бахрейн і Марокко.

Загалом 1,8 мільйона російських поїздок у 2024 році було класифіковано як "транзитні", що означає, що мандрівники проїхали щонайменше через дві інші країни, перш ніж дістатися до пункту призначення. При цьому більшість цих поїздок відбувалася не з метою розваги та відпочинку, а з ділових, медичних, освітніх і сімейних причин.

Росіяни в Європі - головні новини

У березні 2024 року Латвія наказала покинути територію країни тим громадянам РФ, які не мають посвідки на проживання, і пригрозила депортацією.

Водночас Норвегія заборонила в'їзд у країну російським туристам. Аналогічне рішення ще у вересні 2022 року ухвалили три інші країни Європи, які є сусідами з Росією на півночі, - Латвія, Литва та Естонія.

Варто зазначити, що 2023 року найбільше віз росіянам видали Італія, Іспанія та Франція.

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