Аеропорт стане першим із закритих після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, який відновить роботу.

Російський міжнародний аеропорт "Еліста", закритий після початку російського вторгнення в Україну, з 3 травня відкриється для польотів цивільної авіації. Аеропорт прийматиме і відправлятиме рейси щодня – з 09:00 до 19:00, повідомляє прес-служба російського авіарегулятора.

"Можливість безпечного виконання польотів до столиці Калмикії підтверджена фахівцями Міноборони, Росавіації та Держкорпорації з ОрВС. Вся інфраструктура повітряної гавані Елісти перебуває у робочому стані", – йдеться у повідомленні.

Аеропорт Еліста – міжнародний аеропорт федерального значення в місті Еліста, столиці Республіки Калмикія.

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Проблеми російської авіації

Після російського вторгнення в Україну РФ було захоплено понад 400 літаків, які належали іноземним компаніям із вартістю мільярди доларів. Це викликало найбільшу в історії сутичку в стабільному бізнесі авіаційного страхування.

28 березня 2024 року повідомлялося, що фінське агентство транспорту та комунікацій Traficom заборонило польоти турецької авіакомпанії Southwind Airlines до Фінляндії через зв'язки з Росією.

24 квітня стало відомо, що компанія Turkish Airlines тимчасово зупинила продаж квитків на рейси з Росії до Мексики. Зазначається, що росіянам не можна було купити квитки до Мехіко та Канкуна з Москви, Санкт-Петербурга та Казані.

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