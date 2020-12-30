Печиво із хвилями і написом "Дніпро" стало візитівкою міста ще пів століття тому.

У Дніпрі увічнили печиво. Бронзовий міні пам'ятник встановили на оглядовому майданчику у парку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Дніпрі день автомобіліста відзначили пробігом ретро-машин (фото, відео)Печиво із хвилями і написом "Дніпро" стало візитівкою міста ще пів століття тому. Смаколик розробила місцева кондитерка. У печиво, крім борошна, масла та цукрової пудри, додавали мед.

Після розпаду Радянського Союзу виробництво печива припинили. Та чимало людей сумували за цим смаколиком, називаючи його таким самим символом міста, як котлета по-київські чи віденська кава.

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Автор: УНІАН