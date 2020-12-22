Переважну більшість складають українці, які повертаються з ЄС.

У Державній прикордонній службі фіксують традиційне зростання пасажиропотоку на кордоні напередодні новорічних та різдвяних свят.

Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

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Останнім часом кількість осіб, які перетинають український кордон, значно зросла. У ДПСУ зазначають, що зростання пасажиро-транспортного потоку значною мірою викликане істотним збільшенням кількості громадян України, які в'їжджають з країн Європейського Союзу, де з 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят.

"Найбільше пасажиропотік зріс у всіх працюючих пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у пунктах пропуску в Закарпатській області", - уточнили у відомстві

У ДПСУ нагадують, що на сьогодні чотири сусідні з Україною країни - Угорщина, Словаччина, Молдова і Румунія - через значне поширення COVID-19 відносяться до «червоної зони». Особи, які в'їжджають з «червоної зони», зобов'язані пройти самоізоляцію з додатком «Вдома». Виняток для осіб, які не досягли 12 років, і тих, хто має негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Також прикордонники нагадують, що після новорічно-різдвяних свят традиційно зростає пасажиропотік на виїзд з України. "Просимо бажаючих перетинати в цей період державний кордон ретельно вивчати актуальний карантин в тій країні, куди ви прямуєте, а також в країнах, які будете проїжджати транзитом", - йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН