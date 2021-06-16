Офіційно європейська система сертифікатів COVID-19 запрацює з 1 липня 2021 року.

Бельгія сьогодні, 16 червня 2021 року, достроково в тестовому режимі запустила сертифікати COVID-19, які повинні полегшити пересування по Європейському союзу.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

"Європейський COVID-сертифікат почне діяти з 1 липня, однак якщо ви як країни-члени (ЄС - ред.) хочете, ви можете запровадити їх раніше добровільно. І це те, що зробила Бельгія, яка з сьогоднішнього дня дозволяє подорожувати з цими сертифікатами. Тож кожен, хто повністю вакцинований або має негативний результат тесту, або одужав від коронавірусу, може отримати його", - сказала вона, продемонструвавши свій COVID-сертифікат на смартфоні.

При цьому глава Єврокомісії повідомила, що вже 15 країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації, а до 1 липня всі 27 країн ЄС повинні приєднатися до системи.

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Введення COVID-сертифікатів в Євросоюзі: деталі

Перші сім країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації з 1 червня 2021 року.

9 червня 2021 року Європарламент схвалив використання цифрового COVID-сертифікату. Такі сертифікати видаватимуть національні органи безкоштовно в цифровому або паперовому форматі з QR-кодом. Офіційно вони набудуть чинності з 1 липня 2021 року.

11 червня 2021 посли 27 країн-членів ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії про те, що люди, які повністю вакцинувалися мінімум за 14 днів до подорожі, повинні мати можливість вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

Влада України також обіцяє запровадити українські COVID-сертифікати з 1 липня 2021 року, які будуть сумісні з європейськими, щоб українці змогли подорожувати до ЄС. Втім, поки що є певні проблеми: не всі вакцини від коронавірусу, які є в наявності в Україні, визнають в Євросоюзі. У МОЗ України дали роз'яснення з цього приводу.

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Автор: Марина Григоренко