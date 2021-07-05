За свідченнями очевидців, пілот виганяв пасажирів, кричав на них, і називав себе "королем літака".

В аеропорту польського міста Познань спалахнув скандал з українцями – пілот рейсу Ryanair до Одеси не пускав пасажирів з квитками на борт. Рейс вилетів із затримкою понад годину, а 30 осіб з квитками на борт так і не потрапили.

Як повідомляє "Wyborcza poznan", пілот, за свідченнями очевидців, виганяв пасажирів, кричав на них, і називав себе "королем літака". При цьому в аеропорту людям не змогли пояснити причину того, що відбувається.

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В аеропорту Познань-Лавиця інцидент коментують обережно. Представник аеропорту Блажей Патрін (Błażej Patryn) заявив, що у нього немає інформації про некоректну поведінку когось із членів екіпажу щодо пасажирів. За його словами, при реєстрації пасажирів виникли проблеми, але подробиць наразі немає. Ситуація розслідується.

Раніше біля міста Тарнув у Польщі сталася ДТП, в результаті якого постраждали четверо українців, в тому числі неповнолітній. Постраждалих госпіталізували, їм також надав допомогу український консул, що прибув на місце.

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Автор: Дмитро Захаров