У Польщі четверо українців постраждали в ДТП / фото d-pt.ppstatic.pl
Біля міста Тарнув у Польщі сталася ДТП, внаслідок якої постраждали четверо українців, у тому числі неповнолітній.
Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм», - написав Ніколенко.
Також він зазначив, що український консул прибув на місце події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.
Близько польського міста Тарнув сталася серйозна ДТП / фото d-pt.ppstatic.pl
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