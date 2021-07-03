Постраждалих госпіталізовано, в їх числі неповнолітній.

Біля міста Тарнув у Польщі сталася ДТП, внаслідок якої постраждали четверо українців, у тому числі неповнолітній.

Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм», - написав Ніколенко.

Також він зазначив, що український консул прибув на місце події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.

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Автор: Ігор Орел