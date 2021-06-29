Затриманий кричав на українців, щоб ті забиралися геть

На пляжі у Стшешинек (Познань, Польща) випадковий перехожий побив відпочивальника, який розмовляв українською мовою.

Про це повідомляє портал epoznan.pl.

Нападника затримали місцеві. На місце події викликали копів.

Про скандал між туристами й тамтешнім мешканцем стало відомо з соцмереж. Очевидці конфлікту опублікували фото, на якому один з чоловіків вмостився на спину затриманому кривднику. За ходом події стежила група чоловіків та жінок.

Читайте такожКиянин отримав удар по голові через музичну колонку (відео)У дописі йшлося про те, що затриманий кричав на українців, щоб ті забиралися геть. Від удару в голову один з відпочивальників втратив свідомість. Після чого нападник спробував утекти, але його спіймали самі ж свідки інциденту.

Правоохоронці уточнили, що подія трапилась удень в неділю, коли потерпілі засмагали на пляжі. Непритомному надали медичну допомогу. Коли прийшов до тями – пояснив, що нападник був п’яним. Він почув українську мову і причепився до них, почавши ображати за національною ознакою.

Заарештованого допитають.

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Автор: Яна Ставська