За останні 10 років різні релігійні групи завалили скаргами місцевого транспортного оператора, що курсує за маршрутом 666 в приморське місто Гель.

В Польщі релігійні громади домоглися скасування "сатанинського" автобусного маршруту 666, що проходить по шосе в курортне місто Гель.

Як пише Sky News, під тиском громадськості транспортний оператор PKS Gdynia оголосив про зміну маршруту з "числом звіра" на 669, який почне курсувати з 24 червня.

Пікантності ситуації додавав той факт, що туристи, які подорожують цим маршрутом, прозвали його "Highway to Hel" (в оригіналі місто Гель називається Hel – ред.) з відсилкою до культового хіта хардрок-легенд AC/DC "Highway to Hell", що дослівно перекладається як "Дорога в пекло".

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Місцеві жителі давно звернули увагу на каламбур з назвою цього автобусного маршруту, одного багато хто з них розглядали це просто як "нешкідливий жарт". Тим часом, католицьке видання Fronda в 2018 році назвало використання числа 666 в його назві "сатанинською дурістю".

За останні 10 років адміністрацію транспортного оператора, що виконує рейс, просто завалили скаргами різні християнські групи і окремі громадяни. Зрештою компанія здалася.

"Правління прогнулося під вагою листів і запитів, які нам надсилали, може бути, не у великих кількостях, але циклічно протягом багатьох років з проханням змінити номер лінії", – прокоментував PKS Gdynia прес-секретар Марцін Щвачик.

При цьому він заявив, що маршрут 666 може повернутися, якщо пасажири зажадають цього.

"Якщо насправді відгук буде великим і досить сильним, щоб відновити лінію 666, мені здається, що ми прислухаємося до наших пасажирів і змінимо цей номер", – зазначив Щвачик.

Відзначимо, приморський курорт Гель популярний серед туристів завдяки своїм віддаленим пляжам і лісовим стежкам – цей півострів довжиною 35 кілометрів на півночі Польщі вважається одним з найкрасивіших і найнезайманіших куточків Балтійського узбережжя.

Як повідомляв УНІАН, раніше найвіддаленіший паб Великої Британії запропонував безкоштовне пиво тим, хто туди добереться.

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