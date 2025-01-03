Місцевим ресторанам тепер заборонено встановлювати газові обігрівачі на терасах.

З 1 січня 2025 року в іспанській Барселоні почала діяти нова вимога, що забороняє ресторанам у центрі міста встановлювати вуличні газові пальники.

Таке рішення ухвалили з метою зменшення викидів вуглецю. Цьому передувала багаторічна боротьба між міською радою та рестораторами, які побоюються втрати бізнесу через те, що клієнти уникатимуть зон відпочинку на відкритому повітрі взимку, пише The Independent.

Уперше цей захід було запроваджено 2018 року, але міська рада дозволила поступову відмову від таких обігрівачів, щоб дати час сектору гостинності адаптуватися.

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Тим часом, електричні обігрівачі потужністю не більше 150 Вт/кв. м, як і раніше, будуть дозволені в період з 1 листопада до 30 квітня, ідеться в заяві влади Барселони.

Варто зазначити, що зони відпочинку на відкритому повітрі з підігрівом вже заборонені у Франції, де групи з енергозбереження підрахували, що їхнє використання на терасі площею 75 квадратних метрів у зимові місяці викидає стільки ж CO2, скільки автомобіль, що обігнув земну кулю тричі.

Тим часом, аналогічну спробу заборонити використання обігрівачів на відкритому повітрі в іспанському Мадриді було зірвано торік після того, як місцевий суд ухвалив, що міська рада не надала доказів того, що вони сприяють глобальному потеплінню.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Барселона заявила про плани заборонити здавати приватне житло туристам із 2029 року.

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