Пасажирський рейс Ryanair здійснив примусову посадку 23 травня в аеропорту "Мінськ".

Міністерство транспорту США рекомендує заборонити продаж пасажирських квитків на польоти до Білорусі.

Про це йдеться на сайті відомства.

«Наказ ґрунтується на рішенні Державного департаменту, що у світлі вимушеної посадки Ryanair 4978 обмеження перевезень між Сполученими Штатами і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики США», – йдеться у тексті рекомендацій.

Зазначається, що заборона надасть уряду можливість робити винятки у кожному конкретному випадку для будь-яких перевезень, які вважаються такими, що відповідають національним інтересам Сполучених Штатів, зокрема з гуманітарних міркувань чи міркувань національної безпеки.

Читайте такожКіпр спростить в’їзд для українців з щепленням від COVID, але не для усіхПасажирський рейс Ryanair здійснив примусову посадку 23 травня в аеропорту «Мінськ». Екіпаж повітряного судна отримав хибне повідомлення від білоруських диспетчерів про нібито бомбу в салоні, а Олександр Лукашенко підняв у небо військовий винищувач МіГ-29.

Пізніше стало відомо, що на борту перебував журналіст та засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його та росіянку Софію Сапегу затримали силовики у летовищі. Наразі обидва під арештом.

Низка країн світу, зокрема й Україна, засудили дії Лукашенка. Вже невдовзі західні авіакомпанії відмовилися здійснювати рейси до Білорусі на знак протесту проти посадки Ryanair. Київ приєднався до обмежень і теж припинив авіасполучення з республікою.

ЄС запровадив черговий пакет санкцій проти Білорусі.

Політичні переслідування опонентів Олександра Лукашенка тривають з літа 2020 року – початку протестів у країні проти фальсифікації президентських виборів.

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Автор: Яна Ставська