Всього протягом алеї розташовано більше тисячі фігур сфінксів.

В єгипетському Луксорі відбулася церемонія відкриття Алеї сфінксів, яка розташована між двома найдавнішими храмами міста.

У барвистій церемонії взяли участь сотні артистів, які відтворили елементи стародавнього фестивалю, що проходив на цьому місці, повідомляє Бі-бі-сі.

Будівництво Алеї почалося при фараоні Тутмосі III і цариці Хатшепсут. У Стародавньому Єгипті дорога використовувалася для урочистих процесій.

Довжина алеї становить майже 3 км, а вік - близько 3 тис. років. На її розкопки археологи витратили кілька десятиліть.

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Всього протягом Алеї розташовано більше тисячі фігур сфінксів.

Влада Єгипту сподівається, що відкриття алеї сфінксів приверне туристів в країну після низки політичних потрясінь і пандемії коронавірусу.

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Автор: Ірина Погоріла