У Європі створили карту всіх нічних поїздів, що курсують у 2026 році

Потяги знову набирають популярності.

Потяги швидко стають одним з найулюбленіших способів подорожувати серед європейців на тлі проблем з авіасполученням через наслідки війни на Близькому Сході. Зокрема, нічні рейси дозволяють поєднувати поїздку та сон без втрати часу вдень.

Видання Euronews пише, що з'явився корисний ресурс для мандрівників – інтерактивна карта нічних поїздів на 2026 рік з усіма регулярними маршрутами в Європі.

На карті у вигляді транспортної схеми представлені всі маршрути нічних поїздів, а на сайті Back-on-Track – організації, що створила карту, – можна знайти базу даних з більш детальною інформацією про кожен маршрут і рекомендаціями щодо бронювання квитків.

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Тут представлено п'ять нових маршрутів: лінія European Sleeper Париж–Берлін, нові маршрути PKP, що з'єднують Польщу з Прагою та Мюнхеном, а також заплановане сполучення Брюссель–Мілан.

Водночас зникли 10 ліній, зокрема кілька популярних маршрутів ÖBB Nightjet та лінія Стокгольм–Нарвік протяжністю 1 456 км – один із найдовших нічних залізничних маршрутів у Європі.

Деякі маршрути також були скорочені, наприклад, маршрут ÖBB, який спочатку пролягав від Братислави до Спліта, тепер починається у Відні.

"Найбільша перешкода для нічних поїздів у Європі та головна причина, через яку скасували поїзд до Нарвіка, - брак інвестицій у рухомий склад. Попит є, а конкуренція з літаками вже не така гостра. Існують концепції, що дозволяють перевозити до 750 пасажирів у спальних вагонах на одному поїзді, що зробило б експлуатацію рентабельною на багатьох маршрутах. Але щоб розкрити цей потенціал, нам потрібні значні інвестиції – прямо зараз", – каже голова Back-on-Track, Юрі Майєр.

Ще одна проблема – ремонтні роботи на залізничних коліях, які порушують розклад нічних поїздів. Однак до 2032 року очікується, що нова інфраструктура зробить можливим набагато якісніше транспортне сполучення по всій Європі.

"Нова лінія Брюссель–Мілан заповнить прогалину, але маршрут через Швейцарію стане серйозним операційним викликом. Нам дуже цікаво, чи вийде це", – каже фахівець з просторових даних і заступник голови Back-on-Track Джованні Антоніацці.

Нові поїзди в Європі

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо про запуск нового поїзда, який з'єднає столицю Ірландії з таємничими замками та незайманими пляжами.

Крім того, на тлі авіакризи в Європі запускають курортний поїзд до Італії.

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