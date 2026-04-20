Новий поїзд з’єднає столицю Ірландії із таємними замками та незайманими пляжами

Незабаром новий поїзд з’єднає Дублін із таємними замками та незайманими пляжами Ірландії. Якщо є країна, яка більше асоціюється з келихом у затишному пабі, ніж із поїздками потягом, то йдеться за Ірландію, але це не означає, що за межами Дубліна немає цікавих напрямків, пише Travel Off Path. Навпаки, багато мандрівників відзначають Корк, Голуей та Скелі Мохер навіть більше, ніж розлогу (і доволі дорогу) столицю.

Водночас Дублін залишається одним із найзручніших "вхідних пунктів" до Європи з географічної точки зору. І тут постає питання: використовувати його як транзит до інших країн чи все ж досліджувати саму Ірландію.

Нова залізнична лінія може дати відповідь - особливо для тих, хто прагне відкривати менш відомі місця, а не популярні "листівкові" локації, які здаються знайомими ще до приїзду.

Відео дня

Хоча маршрут створений насамперед для щоденних поїздок, туристам також варто звернути на нього увагу. Він відкриває доступ до маловідомих замків і майже недоторканих пляжів - у місті, яке залишається однією з найкраще збережених таємниць Ірландії.

Перед подорожжю, однак, варто перевіряти актуальні обмеження та вимоги до в’їзду.

Дублін - Дрогеда: нова пригода в Ірландії

Новий маршрут, запуск якого заплановано на 20 квітня, дозволить як місцевим жителям, так і туристам відкривати менш досліджені куточки країни з її замками та майже безлюдними узбережжями.

Місто Дрогеда з населенням близько 50 тисяч осіб - це середній за розмірами населений пункт, який у самих дублінців більше асоціюється з місцем проживання працівників, ніж із туристичним центром.

Розташоване приблизно за годину їзди потягом, це маловідоме місце ідеально підходить як доповнення до подорожі в Дублін або як самостійна база на кілька днів - залежно від стилю мандрівки.

Дрогеда цілком виправдовує визначення "прихована перлина" - хоч і затерте, але в цьому випадку доречне. Маршрут обслуговує компанія Irish Rail. Хоча поїзд задуманий для перевезення пасажирів до столиці, він водночас демонструє, наскільки легко туристам змінити напрямок і зробити Дрогеду ключовою точкою подорожі, йдеться у статті.

Новий рейс забезпечує більш пряме сполучення між містами з мінімальною кількістю зупинок. Поїздку легко вкласти в один день і повернутися до готелю в Дубліні - тим більше, що квиток в один бік коштує близько 11 доларів.

Замки на кожному кроці

Дрогеда - саме той тип місця, який туристи часто проїжджають повз у пошуках більш очевидних локацій. І дарма, адже це справжній рай для поціновувачів замків.

Однією з головних принад Європи є її історична атмосфера - і Дрогеда тут не пасе задніх.

На відміну від напрямків, які обмежуються одним "замком для брошури", тут історія буквально поруч: середньовічні пам’ятки, такі як St. Laurence’s Gate у центрі міста чи Millmount над річкою Бойн, створюють відчуття подорожі в часі.

За межами міста також є що подивитися. Замок Слейн - чудове доповнення до маршруту (до того ж поруч із віскі-дистилерією), а Замок Трім - найбільший англо-нормандський замок країни - стане ідеальним варіантом для окремої одноденної поїздки.

Новини туризму

