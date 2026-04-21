Половину найзавантаженіших авіамаршрутів ЄС 'складно або неможливо' замінити поїздами: у чому причина

Застаріла система бронювання залізничних квитків у Європі ускладнює туристам можливість подорожувати поїздами замість літаків.

Бронювання еквівалентних залізничних квитків "складно або неможливо" майже на половині найбільш завантажених міжнародних авіамаршрутів Європи. Натомість заміна літаків поїздами могла б стати рятівним колом для багатьох туристів на тлі критичного зниження запасів авіапалива по всьому світу через війну в Ірані.

Які труднощі виникають у туристів при купівлі квитків на міжнародні потяги в ЄС

Згідно з аналізом аналітичного центру Transport & Environment (T&E), застаріла система бронювання залізничних квитків у Європі, як і раніше, невиправдано ускладнює мандрівникам можливість уникнути авіаперельотів, що забруднюють навколишнє середовище.

Як показав звіт, квитки на такі популярні авіамаршрути, як "Лісабон – Мадрид" або "Барселона – Мілан", неможливо забронювати на жодному сайті залізничного оператора, тоді як рейси "Париж – Рим" і "Амстердам – Мілан" можна забронювати лише в одного оператора, цитує The Guardian.

"У світі, в якому ми живемо, майже все, на краще чи на гірше, можна отримати одним клацанням миші. Коли це неможливо для подорожей залізницею – незважаючи на благі наміри людей – ми не побачимо повного розкриття потенціалу", – заявила активістка T&E з питань залізничного транспорту та авторка вищезгаданого звіту Джорджія Вітакер.

Зазначається, що аналітики вивчили зручність купівлі квитків на потяги на 30 найбільш завантажених міжнародних авіамаршрутах всередині ЄС, за винятком поїздок на острови та маршрутів протяжністю понад 1500 км, і виявили, що пасажири не могли купити квитки на всю поїздку на 20% з них. Ще на 27% маршрутів квитки були доступні лише в одного з залізничних операторів.

"Цей звіт викриває систему "кам'яного віку", де великі оператори часто навіть не відображають – не кажучи вже про продаж – доступні транскордонні маршрути або дешевші тарифи конкурентів. Ми структурно ускладнюємо навіть тим мандрівникам, які найбільше піклуються про навколишнє середовище, вибір більш екологічного варіанту", – зазначив дослідник транспорту з Трініті-коледжу в Дубліні Брайан Колфілд, який не брав участі в підготовці звіту.

Як пояснює видання, пасажири, як правило, бронюють квитки на сайтах домінуючого оператора у своїй країні, наприклад, Deutsche Bahn у Німеччині або SNCF у Франції. Загалом по Європі, згідно зі звітом, діючі оператори не продають квитки конкурентів на 86% маршрутів, а на 59% маршрутів альтернативні варіанти навіть не відображаються.

Минулого року опитування YouGov, проведене на замовлення T&E, показало, що 61% пасажирів, які подорожують на далекі відстані залізницею, уникали поїздок через труднощі з бронюванням квитків. Понад 40% заявили, що подорожували б частіше поїздами, якби бронювати квитки було простіше.

"Однією з перешкод для подорожей залізницею є ціна, оскільки часто вона дорожча, ніж переліт. Але через те, що на тих самих маршрутах не рекламуються й не продаються інші конкуруючі послуги, пасажири часто не знають про існування дешевших варіантів", – додала Вітакер.

В ЄС готують єдиний квиток на потяги

Європейська комісія планує опублікувати єдиний пакет квитків 13 травня в рамках обіцянки полегшити європейцям подорожі континентом і забезпечити захист прав споживачів.

Ці висновки доповнюють звіт Greenpeace, опублікований у серпні минулого року, в якому було проаналізовано 109 транскордонних маршрутів у Європі та встановлено, що поїзди дешевші за літаки лише на 39% маршрутів.

"При виборі між поїздом і літаком для коротких поїздок багато людей віддають пріоритет ціні. Однак, якщо їм занадто складно придбати необхідні квитки на поїзд, вони оберуть переліт, який більше забруднює навколишнє середовище", – заявив представник Greenpeace з питань залізничного транспорту Хервіг Шустер.

Нові поїзди в Європі

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо про запуск нового поїзда, який з'єднає столицю Ірландії з таємничими замками та незайманими пляжами.

Крім того, на тлі авіакризи в Європі запускають курортний поїзд до Італії.

