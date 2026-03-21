На тлі авіакризи в Європі запускають курортний потяг в Італію

Доки авіакомпанії тисячами скасовують рейси і піднімають ціни на квитки, залізничники відчувають, що їхній час настав.

З кінця травня у Європі з’явиться новий прямий залізничний маршрут, який з’єднає швейцарський Цюрих із популярним італійським курортом Ріміні на узбережжі Адріатичного моря. Як пише Travel off Path, новий рейс стане частиною мережі швидкісних сполучень Eurocity і покликаний стати альтернативою авіаперельотам у розпал туристичного сезону.

Потяг курсуватиме щодня з 30 травня до 5 жовтня. Відправлення зі станції Zurich Hauptbahnhof заплановане на 10:33, а прибуття до Ріміні – о 18:23. Загальний час у дорозі становитиме близько 7,5 години. У зворотному напрямку потяг вирушатиме о 9:52 і прибуватиме до Цюриха о 17:27.

Маршрут пролягатиме через низку великих міст Швейцарії та Італії, зокрема Лугано, Беллінцону, Парму, Болонью та Модену, що робить його зручним не лише для туристів, а й для пасажирів, які подорожують між регіонами. Вартість квитка в один бік стартує приблизно від 115 євро, що є конкурентною ціною на тлі витрат на авіаперельоти з урахуванням часу на дорогу до аеропортів і проходження контролів.

Кінцевою точкою маршруту стане Ріміні – один із найстаріших морських курортів Італії, розташований у регіоні Емілія-Романья. Місто відоме своїми довгими піщаними пляжами, пологим входом у море та розвиненою туристичною інфраструктурою. Уздовж узбережжя працюють понад 200 пляжних клубів, а загальна кількість готелів перевищує тисячу.

Попри те, що іноземні туристи традиційно обирають такі напрямки, як Амальфі чи Сицилія, самі італійці часто віддають перевагу саме Ріміні. Курорт вважається більш доступним за цінами і менш перевантаженим, що робить його привабливим для сімейного відпочинку. Наприклад, оренда апартаментів може коштувати близько 120 євро за ніч, а номер у готелі біля моря – від 80 євро.

Ріміні також має багату історичну спадщину. Саме тут починається давньоримська дорога Via Flaminia, а на околиці історичного центру розташована Arch of Augustus – найстаріша збережена римська арка, збудована у 27 році до нашої ери. Серед інших пам’яток – кам'яний міст Ponte di Tiberio, який і досі використовується для руху транспорту, та величний собор Tempio Malatestiano – видатний зразок архітектури доби Ренесансу.

У центрі міста туристів приваблюють Castel Sismondo – фортеця XV століття, де влітку проводять культурні заходи, а також площа Piazza Cavour з історичними будівлями та кафе.

Запуск нового залізничного сполучення відбувається на тлі зростання попиту на подорожі поїздами в Європі. Умови поїздки, відсутність прямих авіарейсів між Цюрихом і Ріміні та порівняно невисока ціна квитків роблять новий маршрут привабливою альтернативою для туристів, які планують літній відпочинок на узбережжі Адріатики.

Проблеми з авіаперевезеннями

Як писав УНІАН, війна в Ірані спричинила суттєві перебої в авіаперевезеннях між Європою та іншими регіонами світу. Зокрема, через бойові дії та атаки на інфраструктуру на Близькому Сході було масово скасовано рейси, а авіакомпанії змушені змінювати маршрути, використовуючи обмежений повітряний простір так званого "Кавказького коридору". Це ускладнило логістику польотів між Європою та Азією і призвело до затримок та перевантаження окремих напрямків.

Додатковим фактором стала енергетична криза, яка напряму впливає на європейський авіаринок. Через ризики перебоїв із постачанням пального та зростання цін на нафту авіакомпанії вже попереджають про можливе скорочення рейсів, підвищення вартості квитків і зниження доступності перельотів напередодні туристичного сезону. Деякі перевізники змушені частково скасовувати рейси або вводити паливні надбавки, що відчутно б’є по пасажирах у Європі.

