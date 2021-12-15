Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу.

Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

"Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів для перетину кордону. Для вакцинованих українців це означає одне - вільні та зручні подорожі в більше країн світу, без ПЛР-тестів та самоізоляції, коли таке дозволяє епідемічна ситуація", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що на сьогодні такий доступ для українців відкритий у 52 країни світу, які визнають наші COVID-сертифікати у застосунку "Дія".

Читайте такожДо яких країн Європи пускають туристів з України: оновлена інформаціяЯк повідомляв УНІАН, раніше в МОЗ розказали, як вакцинуватись, якщо ви купили підробний COVID-сертифікат.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу, 14 грудня, зафіксували 8 109 нових випадків коронавірусного захворювання, з них - 707 у дітей та 182 у медпрацівників. Від ускладнень померли 356 людей. 26 307 - одужали.

Окрім того, за добу 142 921 українця вакциновано проти COVID-19. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко