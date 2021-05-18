Голови МЗС України та Молдови вирішили вивчити можливість скасування роумінгової оплати за дзвінки між країнами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой підтвердили готовність двох сторін поглиблювати двостороннє співробітництво.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Міністри домовилися провести найближчим часом двосторонні експертні консультації щодо будівництва мосту в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць та прилеглої до нього інфраструктури, укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, активізувати торгівлю та економічну співпрацю, зокрема вивчити можливість скасування роумінгової оплати за дзвінки між Україною і Молдовою", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили підготовку до саміту "Кримської платформи" 23 серпня цього року в Києві.

Крім того, Кулеба і Чокой привітали створення сьогодні у Києві Асоційованого тріо, нового тристороннього формату України, Грузії і Молдови, який покликаний сприяти євроінтеграції трьох держав.

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Автор: Тамара Отовська