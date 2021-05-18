Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой підтвердили готовність двох сторін поглиблювати двостороннє співробітництво.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
"Міністри домовилися провести найближчим часом двосторонні експертні консультації щодо будівництва мосту в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць та прилеглої до нього інфраструктури, укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, активізувати торгівлю та економічну співпрацю, зокрема вивчити можливість скасування роумінгової оплати за дзвінки між Україною і Молдовою", - йдеться в повідомленні.
Сторони також обговорили підготовку до саміту "Кримської платформи" 23 серпня цього року в Києві.
Крім того, Кулеба і Чокой привітали створення сьогодні у Києві Асоційованого тріо, нового тристороннього формату України, Грузії і Молдови, який покликаний сприяти євроінтеграції трьох держав.
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Паспорти вакцинації: що відомо
- Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.
- Цифровий паспорт вакцинації від коронавірусу планують ввести в Євросоюзі до червня цього року.
- При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.
- 29 квітня Європейський парламент прийняв свою переговорну позицію щодо covid-сертифікатів, які будуть підтверджувати вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.
- За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, система пересування країнами Євросоюзу із використанням так званих "сертифікатів вакцинації" від коронавірусу може почати працювати вже в червні.
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