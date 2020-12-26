Впровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку «культурна дипломатія».

У римському Колізеї з’явився україномовний аудіогід.

У рамках проекту першої леді України Олени Зеленської із впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу відбувся запуск дев’ятого українського аудіогіда. Цього разу – у Колізеї в Римі, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Читайте такожУ музеях Франції, Італії, Ізраїлю, Німеччини та Британії планується впровадити україномовні аудіогідиВпровадження україномовних аудіогідів є частиною напрямку «культурна дипломатія». Цей проект покликаний поширювати українську мову у світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках.

«Вперше ідея впровадження україномовних аудіогідів з'явилася в мене у Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді це було вперше, коли в переліку можливих мов я побачила українську», – розповіла Зеленська.

Колізей – найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, побудований у І ст. н. е. За кількістю відвідувачів Колізей посідає перше місце у світі серед усіх культурних пам’яток (споруд) і третє – серед музеїв, поступаючись лише Лувру та Національному музею Китаю.

«Голосом» аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.

За словами дружини президента, наступного року україномовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Впровадження україномовних аудіогідів: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва