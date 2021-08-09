Отримати щеплення вакцинами CoronoVac і Pfizer можуть всі охочі за наявності українського паспорта, коду та мобільного телефону.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт масової вакцинації від COVID-19, де бажаючі можуть зробити щеплення вакциною CoronoVac (Sinovac) і Pfizer.

Про це повідомила прес-служба аеропорту на офіційній сторінці в Facebook.

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"З 9 серпня в аеропорту "Бориспіль" можна зробити щеплення від СOVID-19. Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на 1 поверсі, щодня з 9:00 до 15:00", – йдеться в повідомленні.

Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac) і Pfizer можуть всі бажаючі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, які потребують додаткового захисту.

У прес-службі зазначили, що вакцинація безкоштовна і буде проходити без попереднього запису у форматі живої черги.

При собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Аеропорт "Бориспіль":

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".

Автор: Ганна Нагорна