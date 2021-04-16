Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) на травневі свята призначить додаткові рейси 5 поїздів.
Про це повідомила прес-служба компанії.
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Відзначається, що на свята призначені рейси поїздів: №29/30 Київ - Ужгород, №251/252 Харків - Миколаїв, №774/773 Київ - Шостка, №781/782 Черкаси - Київ і №137/138 Хмельницький - Лисичанськ.
Крім цього, на свята УЗ продовжила маршрут швидкісного поїзда №779/780 Суми - Київ до станції Вінниця.
Що цьому передувало
16 квітня 2021 року в. о. голови правління компанії Іван Юрик повідомив, що УЗ на травневі свята запустить 11 додаткових поїздів у Закарпатську область.
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