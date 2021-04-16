"Укрзалізниця" продовжує призначати додаткові поїзди на травневі свята: список

Крім цього, на свята УЗ продовжила маршрут швидкісного поїзда №779/780 Суми - Київ до станції Вінниця.

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