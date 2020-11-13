Акціонерна компанія "Укрзалізниця" сьогодні, 13 листопада, запустила два нових потяги – Львів - Бахмут (№142/141) і Харків - Миколаїв (№251/252).
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Про це повідомила прес-служба компанії.
Зокрема, поїзд Львів - Бахмут курсуватиме раз на три дні.
"Поїзд відправиться зі Львова 13 листопада о 14:20 і прибуде в Бахмут о 18:55 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення о 23:25 і прибуття до Львова о 4: 32 через добу", - сказано в повідомленні.
Поїзд Харків - Миколаїв відправлятиметься через день по непарних числах з Харкова о 17:00 і прибуватиме до Миколаєва о 07:00.
"З Миколаєва поїзд курсуватиме через день по парних числах. Відправлення о 19:45 і прибуття до Харкова о 09:57", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що також цим поїздом можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст.
Що цьому передувало
- "Укрзалізниця" призначила на 18 листопада додатковий поїзд "Інтерсіті+" (№705/706) сполученням Київ - Львів - Київ.
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
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