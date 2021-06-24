Пасажири отримали можливість при купівлі квитка на поїзд вибрати вагон з кондиціонером.

Пасажири "Укрзалізниці" (УЗ) отримали можливість при купівлі квитка на поїзд вибрати вагон з кондиціонером, відповідна можливість з'явилася в системі booking.uz.gov.ua.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

«Купуючи квитки на поїзд, клієнти "Укрзалізниці" можуть перевірити наявність кондиціонера у вагоні... Так, у системі booking.uz.gov.ua вагони без кондиціювання мають відповідну позначку на сторінці вибору місця, поруч з типом вагона», - йдеться у повідомленні.

Також пасажири можуть уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток у касі.

Прес-служба зазначила, що зараз майже половина вагонів компанії обладнана системами кондиціонування повітря. Крім того, такі системи встановлюються в усіх нових вагонах, які купує УЗ, а також у тих, що пройшли модернізацію.

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Що стосується поїздів «Інтерсіті+», то всі вони обладнані кондиціонерами.

Згідно з повідомленням, у вагоні з кондиціонером температура повинна має бути від +22 до +26°C.

«На початку подорожі вона може бути вище, адже кондиціонування включається після відправлення поїзда, і потрібен час, близько 20 хвилин, на охолодження повітря у вагоні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вагони, які не обладнані кондиціонерами, мають систему вентиляції. В них також повинні відкриватися вікна (крім аварійних виходів і дуже старих вагонів з дерев'яними вікнами).

Вентиляція також має працювати під час подачі поїзда на посадку - пасажир має право вимагати цього від провідника.

Водночас, якщо під час поїздки виникли проблеми або у вагоні підвищена температура, пасажири можуть звертатися до провідника або начальника поїзда.

«Вони повинні вжити всіх заходів для усунення неполадок, а за можливості пересадити пасажирів в інші вагони. За необхідності пасажири можуть звернутися до контакт-центру «Укрзалізниці» за номером 0800 503 111 або написати на сторінку «Укрзалізниці» у Facebook», - зазначається у повідомленні.

Спека в українських поїздах: на що скаржаться пасажири

З настанням нестерпної спеки в Україні в середині червня 2021 року, все більше українців почали скаржитися на умови перевезення в поїздах «Укрзалізниці».

Так, днями пасажир поїзда «Укрзалізниці» розповіла в мережі про неприємний досвід із залізничним перевізником під час весільної подорожі з коханим.

Пізніше пасажири поділилися враженнями від поїздок в «люксових» купе поїздів «Укрзалізниці» у спеку. У деяких вагонах не працюють кондиціонери, і температура повітря днями перевалювала за 31 градус.

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Автор: Павло Степанець