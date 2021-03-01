Тепер підвищення цін на залізничні квитки буде проводитися щомісяця.

В Україні відсьогодні почнуть щомісяця індексувати тарифи на залізничні пасажирські перевезення, що залишалися незмінними з 2018 року.

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Про це повідомляє "Оглядач".

Глава Мінінфраструктури Владислав Криклій зазначив, що індексація пасажирських перевезень, які збиткові для "Укрзалізниці", не проводилася вже два роки.

"Індексація планувалася у 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, понад три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу. Заплановано, що з березня щомісяця робитимуть індексацію по два відсотки", - повідомив міністр.

Як можна заощадити на квитках

Він зазначив, що можна заощадити до 40% на купівлі квитків, якщо робити це заздалегідь.

За словами Криклія, зараз рухомий склад "Укрзалізниці "" в не дуже хорошому стані". Протягом 30 років він не оновлювався. До кінця цього року планують оновити до ста вагонів на українській залізниці, зазначив Криклій й додав, що на нинішній рік також заплановано оновлення станцій і зупинок поїздів.

Що цьому передувало

Компанія "Укрзалізниця" в партнерстві з Visa і Middleware Inc. планує запустити чатбот в месенджерах Viber і Telegram з функцією продажу квитків.

Зазначають, що чатбот запустять на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

Також "Укрзалізниця" розглядає можливість інтеграції в систему онлайн-продажу квитків на поїзд функції замовлення їжі.

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Автор: УНІАН