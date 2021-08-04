Українці, повністю вакциновані від коронавірусу схваленими ЕС препаратами, зможуть без віз відвідувати заморські території Франції за допомогою біометричних паспортів.

Вакциновані українці зможуть відвідувати заморські території Франції.

Про це повідомляє посольство Франції в Україні у мікроблозі Twitter.

"Відмінна новина: українцям з біометричним паспортом і повним графіком вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території. Цей захід підтверджує динамізм наших туристичних обмінів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, до заморських територій Франції відносяться Гваделупа, Мартиніка, Французька Гвіана, Реюньйон, Майотта, а також заморські спільноти, які розташовуються на островах у світовому океані, серед яких Французька Полінезія, Сен-Мартен та інші.

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Як повідомляв УНІАН, у липні Франція офіційно відкрила кордони для українських громадян у період пандемії коронавірусної інфекції. Зокрема, немає обмежень для в’їзду у Францію, якщо громадянин України вакцинований однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів і дозволених для використання на території Франції. Це вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield та Jansen/Johnson & Johnson. При цьому вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield. А ось найбільш поширений в Україні CoronaVac від Sinovac французи, на жаль, поки не визнають.

Невакцинованих українських туристів до Франції теж впускають – необхідно надати один з двох документів:

негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду;

тест на антитіла, зроблений не раніше, ніж за 24 години до в'їзду.

Автор: Віталій Саєнко