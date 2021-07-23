Еко-активіст Павло Вишебаба зазначив, що з пляжів щоранку прибирають тисячі медуз, але їх мільйони.

Медуз в Азовському морі настільки багато, що туристи отримають опіки, навіть не торкаючись морської живності.

Як пояснює голова ГО "Єдина планета", координатор кампанії ХутроOFF Павло Вишебаба, це відбувається через велику концентрацію їх отрути у воді.

"Приїхали на Арабатську стрілку і ось що побачили. У морі купатися неможливо через нашестя медуз - це не просто дискомфорт, їх так багато, що навіть не торкаючись медуз, ви отримуєте опіки через концентрацію їх отрути у воді. Люди приїжджають, розвертаються і їдуть, відмовляються від путівок", - зазначив він.

За його словами, фахівці Інституту рибного господарства та екології моря Держрибагентства відносять до причин нашестя медуз поступове наближення солоності Азовського моря до солоності Чорного моря (через зміни у водному балансі Азовського басейну) та доволі теплі зими, що сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз.

"Дисбаланс в екосистемі очевидний навіть для тих, хто не вірив у зміну клімату. Неподалік нашого відпочинку в одному місці пройшов торнадо, в іншому - нашестя павуків, у третьому - нашестя комарів, всюди - медузи. Серед туристів вже чув про паралель із біблейним нашестям сарани. Час каятись і виправляти екологічну кризу, ібо грядьот", - прокоментував Павло Вишебаба.

На завершення еко-активіст зазначив, що з пляжів щоранку прибирають тисячі медуз, але їх мільйони.

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Навала медуз в Україні:

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз. Відпочивальники на курортах в Мелітопольському районі скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання числа медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

Автор: Денис Прядко