У курортній Кирилівці, що у Запорізькій області, на зміну нашестя сонечок, комарів і медуз прийшли великі павуки.
Моторошні відео відпочивальники публікують на сторінках в соціальних мережах.
На записі видно, як один з місцевих котеджів заповнили павуки. Вони сиділи на стелі, стінах і підлозі. Через свої немаленькі розміри вони не на жарт налякали відпочивальників.
"О, Боже. Немає слів, залишилися одні звуки", "У них, мабуть, теж сезон відпусток. Ось і вирішили махнути на курорт всім сімейством", "Для повної картини не вистачає метеорита, який падає".
Читайте такожВ курортній Кирилівці чоловік втопився на очах у родичів
Кирилівка - медузи, комарі та інша нечисть
- "Жесть, а не відпочинок": туристи у Кирилівці потерпають від нашестя комарів та медуз (відео)
- Тіло дівчинки вкрилося червоними плямами після купання в морі в Кирилівці (фото)
- Витягали вчотирьох: у курортній Кирилівці жінка провалилася у "братську могилу" медуз
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.