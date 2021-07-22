Через свої немаленькі розміри павуки не на жарт налякали відпочивальників.

У курортній Кирилівці, що у Запорізькій області, на зміну нашестя сонечок, комарів і медуз прийшли великі павуки.

Моторошні відео відпочивальники публікують на сторінках в соціальних мережах.

На записі видно, як один з місцевих котеджів заповнили павуки. Вони сиділи на стелі, стінах і підлозі. Через свої немаленькі розміри вони не на жарт налякали відпочивальників.

"О, Боже. Немає слів, залишилися одні звуки", "У них, мабуть, теж сезон відпусток. Ось і вирішили махнути на курорт всім сімейством", "Для повної картини не вистачає метеорита, який падає".

Кирилівка - медузи, комарі та інша нечисть

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Автор: Денис Прядко