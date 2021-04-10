Президент України перебуває з офіційним візитом у Туреччині.

У Стамбулі розпочалася зустріч за зачиненими дверима президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Читайте такожЗеленський завтра відвідає Туреччину: на порядку денному оборона і торгівляДо Туреччини Зеленський прибув разом з дружиною Оленою. З аеропорту вони вирушили в резиденцію президента Туреччини-палацу Хубер. Там і проходить зустріч з Ердоганом, повідомила прес-служба президента.

"Президенти України і Туреччини привітали один одного і пройшли до місця проведення зустрічі віч-на-віч. Членів офіційної делегації України зустрів міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу", — йдеться в повідомленні.

Також при головуванні президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

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Автор: Ірина Погоріла