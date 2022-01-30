Нові протиепідемічні правила діятимуть до 3 березня.

Інститут імені Роберта Коха з 30 січня оголосив Україну зоною високого ризику через розповсюдження коронавірусної хвороби. Відсьогодні у Німеччині діють жорсткіші правила в'їзду для українців.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з новими правилами, люди, які в'їжджають на територію ФРН з України, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали після COVID-19, мають відбути 10-денний карантин.

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Вийти з карантину можна буде лише через п'ять днів після приїзду і з негативним результатом тесту. Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію.

Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тестування. Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких віднесено Україну.

Зонами високого епідемічного ризику в Німеччині оголошують країни і регіони, де загроза зараження коронавірусом є особливо високою. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію із захворюванням.

Такі обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Як повідомлялось, Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року до 9 січня 2022 року, коли її виключили звідти у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації.

Останнім часом в Україні зросла кількість випадків коронавірусної хвороби. Так за добу 29 січня в Україні зареєстровано понад 24,5 тис. нових випадків COVID-19.

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