У Євросоюзі можуть скоротити кількість житла для туристів

Здавати квартири туристам у Європі подобово може стати складніше.

Європейський Союз може посилити обмеження для Airbnb та інших компаній, що займаються короткостроковою орендою житла для туристів.

Як пише Sky News, Європейська комісія розробила законопроект, який пропонує створити загальноєвропейську систему оцінки ситуації в житловому секторі.

Таким чином європейська влада сподівається централізовано вирішити давно назрілу проблему з дефіцитом доступного житла, що вже призвело до протестів по всій Європі.

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Намагаючись вирішити складну ситуацію, влада деяких міст, зокрема Парижа, Барселони та Венеції, раніше самостійно запровадила заходи щодо обмеження діяльності Airbnb, що спровокувало низку судових розглядів.

Тепер же пропонується запроваджувати обмеження за єдиним підходом на рівні ЄС, який і визначатиме, чи зазнає конкретний район напруженість на ринку житла. Для цього влада аналізуватиме співвідношення цін на нерухомість і рівня доходів населення, а також відстежуватиме тенденцію зростання попиту за останнє десятиліття.

Документ також закликає владу приділяти особливу увагу тим видам короткострокової оренди, які з найбільшою ймовірністю негативно позначаються на наявності та доступності житла для довгострокового проживання.

У Єврокомісії заявили, що будь-які подальші обмеження щодо короткострокової оренди мають бути обґрунтованими, стосуватися лише проблемних районів і не мати зворотної сили.

На тлі цих новин акції Airbnb подешевшали приблизно на 3% під час ранкових торгів 10 вересня.

У самій компанії заявили, що головною проблемою є нестача житла.

"Це означає, що регулювання має бути зосереджене там, де дійсно існує дефіцит: на будівництві, реконструкції та використанні житла, яке сьогодні стоїть порожнім по всій Європі", – заперечив керівник Airbnb з питань зв'язків з державними органами в ЄС Джордж Маврос.

Законопроект може набути чинності лише після схвалення країнами ЄС та Європейським парламентом, що має відбутися найближчими місяцями.

Якщо документ буде ухвалений, в майбутньому це потенційно може призвести до скорочення пропозиції для туристів, та, як наслідок, зростання цін.

Проблеми з житлом у Європі

Як повідомляв УНІАН.Туризм, останніми роками такі популярні серед туристів країни Європи, як, наприклад, Іспанія, Італія чи Греція, стикаються з серйозною проблемою нестачі житла. Місцеві жителі звинувачують у всьому туристів, які "забирають" у них доступне житло: власники апартаментів у престижних районах воліють здавати їх дорожче подобово мандрівникам, ніж віддавати дешевше в довгострокове користування місцевим мешканцям.

На цій хвилі деякі країни почали вводити обмеження для популярних платформ з короткострокової оренди житла. Наприклад, в Іспанії визнали незаконними 120 тисяч оголошень на Airbnb і наказали їх видалити. Пізніше місцева влада оштрафувала сервіс на 64 мільйони євро за різні порушення.

Тим часом у Airbnb заявили, що перекладати всю провину за надмірний туризм лише на них несправедливо, адже проблема з нестачею житла в Європі набагато ширша.

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