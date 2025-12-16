Влада Іспанії серйозно взялася за житло для туристів.

Влада Іспанії оштрафувала онлайн-платформу з оренди туристичного житла Airbnb на 64 мільйони євро, серед іншого, за публікацію оголошень про неліцензійне житло. Це рішення стало частиною масштабної боротьби країни з житловою кризою, зокрема спричиненою надмірним туризмом.

Як повідомляє Majorca Daily Bulletin, загалом порушення правил було виявлено в 65 122 оголошеннях на Airbnb.

Зокрема Міністерство у справах споживачів Іспанії посилалося на публікацію оголошень про туристичне житло без зазначення реєстраційного номера або з використанням неправдивих номерів ліцензій, а також без точної інформації про правовий статус власників житла.

При цьому, за даними Агентства у справах споживачів, накладений штраф у розмірі 64 055 311 євро еквівалентний "шестикратному розміру незаконного прибутку", отриманого Airbnb в результаті цієї практики.

Крім того, Airbnb отримала штраф у розмірі 55 000 євро за недотримання заборон, встановлених розпорядженнями або тимчасовими заходами слідчого органу.

Рішення також включає два додаткові штрафи по 10 тисяч євро за більш незначні порушення, включно з відмовою платформи в наданні інформації під час розслідування справи.

Усі ці дії є частиною програми міністра соцполітики Іспанії Пабло Бустіндуя з надання допомоги у розв'язанні житлової кризи в країні, що є однією з її головних проблем. Політик заявив, що "тисячі сімей живуть на межі злиднів через брак житла, тоді як дехто збагачується за рахунок бізнес-моделей, які витісняють людей з їхніх домівок", і наголосив, що "жодна компанія в Іспанії, незалежно від її розміру або впливу, не може бути вищою за закон".

Боротьба з Airbnb в Іспанії

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, на тлі масових протестів проти надмірного туризму в Іспанії, місцева влада серйозно взялася за ринок житла. Іспанці стверджують, що втратили доступне житло в хороших районах через те, що власники все частіше воліють здавати його дорожче подобово туристам.

У зв'язку з цим у травні 2025 року влада країни наказала найбільшій у світі платформі з оренди приватного житла для туристів Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень через порушення правил реєстрації. Пізніше до них додалися ще майже 55 тисяч оголошень.

Водночас влада Іспанії ускладнила здачу приватних квартир туристам – тепер для цього потрібне схвалення 60% сусідів.

